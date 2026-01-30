Logo
Milorad Dodik na konferenciji za novinare

Izvor:

ATV

30.01.2026

09:38

Komentari:

5
Милорад Додик на конференцији за новинаре
Foto: ATV

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik održaće danas konferenciju za novinare u Banjaluci.

Konferencija je u 12.00 časova u prostorijama Sekretarijata SNSD-a, najavljeno je iz stranke.

Podsjećamo, Dodik je prethodnih dana boravio u Izraelu, gdje se sastao sa političkim vrhom te države, a uručena mu je i nagrada Žabotinski za slobodu".

Komentari (5)
