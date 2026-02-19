Poznato kada će biti završen nadvožnjak u Trnu

Izgradnja novog nadvožnjaka u Trnu biće završena u roku od 45 do 60 dana, a trenutno je u toku priprema armature za izradu nosača.

Rekli su to iz Javnog preduzeća “Putevi Republike Srpske” dodajući da bi radovi na terenu trebalo da počnu već ove sedmice u zavisnosti od vremenskih prilika, piše "Glas Srpske".

"Nastavak radova, odnosno druga faza rehabilitacije, planirana je po završetku zimske sezone održavanja putne mreže, odnosno poslije 15. marta", naveli su oni.

Prema njihovim riječima, vrijednost radova izgradnje novog nadvožnjaka u Trnu iznosi 529.999 KM, koje u potpunosti finansira ovo preduzeće.

Stari nadvožnjak je srušen u oktobru prošle godine, a prije toga je zatvoren za saobraćaj zbog oštećenja.