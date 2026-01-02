Logo
Large banner

Medvedev: Finska će platiti za svoju rusofobiju

Izvor:

SRNA

02.01.2026

13:10

Komentari:

0
Медведев: Финска ће платити за своју русофобију
Foto: Tanjug/AP

Zamjenik predsjednika Savjeta bezbjednosti Rusije Dmitrij Medvedev oštro je kritikovao finskog predsjednika Aleksandera Stuba zbog komentara o Rusiji u novogodišnjem govoru, ističući da Finska "mora da plati za svoju gnusnu rusofobiju i da to već čini".

"Stub govori, a građani plaćaju račun. Neki tip po imenu Stub kaže da su se odnosi Finske sa Rusijom zauvijek promijenili. Slažem se. I ja se nadam. Nadam se da Rusija nikada neće ponoviti grešku boljševika iz 1917. godine", napisao je Medvedev u objavi na "Iksu".

Dmitrij Medvedev

Svijet

Medvedev: Odmazda na napad mora stići i počinioce i njihove komandante

Finski predsjednik je ranije ove sedmice izjavio da su se odnosi Helsinkija sa Moskvom "trajno promijenili" od početka ruske specijalne vojne operacije u Ukrajini.

On je, međutim, naglasio da Rusija ostaje "susjed" Finske i da Evropa želi da ima "funkcionalne i mirne odnose sa Moskvom", objavljeno je na veb-sajtu "Baha".

"Na kraju krajeva, sve zavisi od postupaka Moskve", rekao je Stub.

Podijeli:

Tag:

Dmitrij Medvedev

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Новогодишња порука Медведева: Побједа Русије је близу

Svijet

Novogodišnja poruka Medvedeva: Pobjeda Rusije je blizu

2 d

0
Медведев брутално извријеђао Зеленског: Мораће да се крије до краја безвредног живота

Svijet

Medvedev brutalno izvrijeđao Zelenskog: Moraće da se krije do kraja bezvrednog života

3 d

0
Медведев писао Додику: Српска поуздан партнер и пријатељ Русије, супротстављате се непријатељском притиску

Republika Srpska

Medvedev pisao Dodiku: Srpska pouzdan partner i prijatelj Rusije, suprotstavljate se neprijateljskom pritisku

6 d

5
Медведев: Донбас и Крим руски региони

Svijet

Medvedev: Donbas i Krim ruski regioni

1 sedm

0

Više iz rubrike

Све се одиграло у неколико секунди: Испливао нови снимак катастрофалног пожара у Швајцарској

Svijet

Sve se odigralo u nekoliko sekundi: Isplivao novi snimak katastrofalnog požara u Švajcarskoj

5 h

0
Број жртава у Кран-Монтани порастао на 47

Svijet

Broj žrtava u Kran-Montani porastao na 47

5 h

0
Ирански званичник оптужује САД и Израел за подстицање протеста у земљи

Svijet

Iranski zvaničnik optužuje SAD i Izrael za podsticanje protesta u zemlji

6 h

0
Демонстранти у Ирану носе слике убијеног генерала Касема Сулејманија

Svijet

Zašto demonstranti nose slike Kasema Sulejmanija?

6 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

24

Nema velike potražnje za božićnim pečenicama, evo šta je razlog

17

13

Tužilaštvo otkrilo šta je izazvalo požar: Najmanje 47 osoba poginulo u Švajcarskoj

16

59

Evo ko će zamijeniti Kirila Budanova

16

59

Preminuo bivši predsjednik Vlade Srpske Vladimir Lukić

16

50

Oglasila se predsjednica Meksika nakon jakog zemljotresa

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner