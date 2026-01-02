Zamjenik predsjednika Savjeta bezbjednosti Rusije Dmitrij Medvedev oštro je kritikovao finskog predsjednika Aleksandera Stuba zbog komentara o Rusiji u novogodišnjem govoru, ističući da Finska "mora da plati za svoju gnusnu rusofobiju i da to već čini".

"Stub govori, a građani plaćaju račun. Neki tip po imenu Stub kaže da su se odnosi Finske sa Rusijom zauvijek promijenili. Slažem se. I ja se nadam. Nadam se da Rusija nikada neće ponoviti grešku boljševika iz 1917. godine", napisao je Medvedev u objavi na "Iksu".

Finski predsjednik je ranije ove sedmice izjavio da su se odnosi Helsinkija sa Moskvom "trajno promijenili" od početka ruske specijalne vojne operacije u Ukrajini.

On je, međutim, naglasio da Rusija ostaje "susjed" Finske i da Evropa želi da ima "funkcionalne i mirne odnose sa Moskvom", objavljeno je na veb-sajtu "Baha".

"Na kraju krajeva, sve zavisi od postupaka Moskve", rekao je Stub.