Medvedev: Finska će platiti za svoju rusofobiju

Zamjenik predsjednika Savjeta bezbjednosti Rusije Dmitrij Medvedev oštro je kritikovao finskog predsjednika Aleksandera Stuba zbog komentara o Rusiji u novogodišnjem govoru, ističući da Finska "mora da plati za svoju gnusnu rusofobiju i da to već čini".
"Stub govori, a građani plaćaju račun. Neki tip po imenu Stub kaže da su se odnosi Finske sa Rusijom zauvijek promijenili. Slažem se. I ja se nadam. Nadam se da Rusija nikada neće ponoviti grešku boljševika iz 1917. godine", napisao je Medvedev u objavi na "Iksu".
