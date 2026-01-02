Logo
Tragičan kraj potrage: Na području Pala pronađeno tijelo nestalog mladića iz Tuzle

Izvor:

Faktor.ba

02.01.2026

14:07

Трагичан крај потраге: На подручју Пала пронађено тијело несталог младића из Тузле
Foto: GSS Istočno Sarajevo

Tijelo muškarca pronađeno je jutros u automobilu na putu Trijanga-Jahorina u opštini Pale, saopšteno je iz Policijske uprave Istočno Sarajevo.

U potrazi su učestvovali Republička uprava civilne zaštite, GSS Jahorina , ATV klub Pale i ATV klub Šumski duh koji su i pronašli tijelo u automobilu “suzuki” te oko 9.05 sati prijavili policiji.

Potraga je obavljena na lokalitetu tromeđe opština Istočni Stari Grad, Istočno Novo Sarajevo i Pale. Tokom potrage korišten je i dron.

Miro Kalem, načelnik GSS Jahorina, potvrdio je da je nažalost riječ o mladiću iz Tuzle Seadu Jahiću za kojim se tragalo od 31. decembra, kada je u 19 sati posljednji put lociran na širem području Jahorina–Trebević, piše Faktor.

Nakon završenog uviđaja očekuje se više informacija. Roditelji su obaviješteni o pronalasku tijela Seada Jahića.

Prema saznanjima, nije bio na proslavi, a prema riječima porodice i prijatelja, trebao je novogodišnju noć provesti na Jahorini, gd‌je je bio dogovoren susret sa društvom.

