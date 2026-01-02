"Živjeće ognjište", živjeće Republika Srpska: Decenija izgradnje, stabilnosti i istrajnosti

Dan Republike Srpske nije samo podsjećanje na istorijsku odluku donesenu 9. januara 1992. godine, već prilika da se sagleda put koji je Republika Srpska prešla i rezultati koji su postignuti u godinama koje su iza nas.

Obilježavajući svoj praznik, Republika Srpska danas stoji kao izgrađena i funkcionalna zajednica sa jasnim institucionalnim okvirom, razvijenom infrastrukturom i snažnim ulaganjima u zdravstvo, obrazovanje i socijalnu sigurnost. Upravo zato, Dan Republike postaje i trenutak u kojem se, kroz konkretna djela i projekte, potvrđuje opredjeljenje da se sloboda, stabilnost i razvoj ne samo brane, već i svakodnevno grade.

Deset godina u političkom i institucionalnom životu jedne zajednice nije kratak period. To je dovoljno vremena da se ideje pretoče u projekte, planovi u objekte, a političke odluke u trajne strukture koje oblikuju svakodnevni život građana. Republika Srpska danas stoji kao jasno prepoznatljiv institucionalni, infrastrukturni i društveni okvir, izgrađen na ideji trajnosti, stabilnosti i odgovornosti prema budućim generacijama.

Institucije kao temelj političke zrelosti

U protekloj deceniji poseban fokus stavljen je na jačanje i izgradnju institucija Republike Srpske. One nisu samo administrativni aparat, već vidljivi izraz ustavne pozicije, samostalnosti i političkog subjektiviteta.

Izgradnja Administrativnih centara Vlade Republike Srpske u Banjoj Luci i Istočnom Sarajevu, kao i novih objekata Ustavnog suda i Pravobranilaštva Republike Srpske, predstavlja snažnu poruku institucionalne stabilnosti i kontinuiteta.

Uporedo s tim, širom Republike Srpske izgrađeni su i rekonstruisani objekti za rad institucija, od Trebinja i Foče, preko Doboja i Prijedora, do Bijeljine i Istočnog Sarajeva.

Infrastruktura kao dokaz trajanja

Razvoj infrastrukture jedan je od najočitijih pokazatelja društvenog napretka. U posljednjih deset godina izgrađeni su kilometri autoputeva, među kojima se posebno izdvaja autoput "9. januar" Banjaluka – Doboj, dug 72 kilometra, koji je trajno promijenio saobraćajnu i ekonomsku sliku Republike Srpske. Paralelno s tim, započeti su i projekti koji će dodatno povezati sjever i istok Republike, uključujući pravce prema Bijeljini, Brčkom, Prijedoru i Novom Gradu, ali i Mrkonjić Gradu.

Mostovi preko Drine i Save, kod Bratunca i Ljubovije, Bijeljine i Gradiške, nisu samo saobraćajni objekti, već simboli povezivanja, saradnje i ekonomskog razvoja.

Posebno mjesto zauzimaju energetski projekti. Izgradnja Hidroelektrane „Dabar“, kao jednog od najvećih energetskih projekata u Republici Srpskoj, kao i projekt HE "Buk Bijela", potvrđuju strateško opredjeljenje ka energetskoj stabilnosti i nezavisnosti. Ovi projekti nisu važni samo za energetiku, već i za zapošljavanje, lokalni razvoj i dugoročnu ekonomsku sigurnost.

Zdravstvo – ulaganje u život

Zdravstveni sistem Republike Srpske u protekloj deceniji doživio je snažnu transformaciju. Izgrađene su nove bolnice, rekonstruisani postojeći kapaciteti i nabavljena savremena medicinska oprema.

Bolnica "Sveti apostol Luka" u Doboju, bolnica "Srbija" u Istočnom Sarajevu, unapređenje bolnica u Bijeljini, Foči, Zvorniku i Prijedoru, kao i kontinuirani razvoj Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske u Banjoj Luci, predstavljaju okosnicu modernog zdravstvenog sistema. Najveći grad u Republici Srpskoj dobio je i moderni Banjsko-rekreativni centar „Terme Banja Luka".

U taj niz danas se snažno upisuje i nova bolnica u Trebinju, jedan od najznačajnijih zdravstvenih projekata u istočnoj Hercegovini, koji potvrđuje ravnomjeran razvoj svih dijelova Republike Srpske i jasno opredjeljenje da kvalitetna zdravstvena zaštita mora biti dostupna svakom građaninu.

Obrazovanje, kultura i mladi

Razvoj društva nezamisliv je bez ulaganja u obrazovanje. Izgradili smo i sanirali objekte za Arhitektonsko građevinski fakultet i Fakultet političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci te Ekonomski fakultet u Istočnom Sarajevu. U proteklim godinama izgrađeni su i obnovljeni studentski domovi i škole širom Republike Srpske, od Banje Luke i Istočnog Sarajeva, preko Pala i Foče, do manjih lokalnih zajednica. Time su stvoreni uslovi da mladi ljudi ostanu, studiraju i grade svoju budućnost u Republici Srpskoj.

Istovremeno, ulagano je u kulturu, očuvanje nacionalnog identiteta i istorijskog pamćenja. Obnovljene su rodne kuće velikana poput Branka Ćopića, izgrađeni kulturno-administrativni centri poput „Patrijarh srpski Pavle“ u Brčkom, sportske dvorane u Gradišci, Laktašima i Istočnom Sarajevu te brojni drugi objekti koji služe zajednici.

Takođe, u završnici smo izgradnje srpsko-ruskog hrama u Banjaluci koji će biti simbol bratske povezanosti naših naroda.

Društvo koje gleda naprijed

Socijalna politika, podrška porodicama poginulih boraca i ratnim vojnim invalidima, izgradnja stanova i kuća za trajno zbrinjavanje, kao i ulaganja u sport, svjedoče o društvenoj odgovornosti i brizi za čovjeka. Uspjesi sportista iz Republike Srpske na evropskoj i svjetskoj sceni dodatno potvrđuju da se ulaže u mlade, talenat i zdrav stil života.

Republika Srpska danas nije završena priča, već proces koji traje. Planovi za nove autoputeve, gasovod, energetske objekte, medicinske komplekse i obrazovne ustanove jasno govore da je razvoj kontinuiran i strateški usmjeren.

Sve što je izgrađeno u prethodnoj deceniji, od institucija i bolnica, preko puteva i mostova, do škola i sportskih dvorana, nije samo skup projekata. To je poruka da Republika Srpska zna gdje ide, da gradi na onome što ima i da čuva ono što je stvoreno. Jer razvoj ima smisla samo ako je trajan, a Republika Srpska je upravo to, trajna, stabilna i okrenuta budućnosti.