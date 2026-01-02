Logo
Jezivo! Dok je Hitna pokušavala da oživi djevojku, mladić potrčao ka prozoru i skočio u smrt

Izvor:

Blic

02.01.2026

14:05

Зграда балкони
Foto: George Becker/Pexels

Hitna pomoć primila je poziv od mladića M. M. (30) koji im je, navodno, rekao je njegova djevojka koristila kokain, ali da je bez svijesti i da ne diše, te da sumnja da se predozirala.

Prema riječima izvora Blica, mladić koji je počinio samoubistvo, je prije poziva pokušavao da reanimira djevojku, kao i dok je čekao da ljekari stignu, ali bezuspješno.

Тајланд-Камбоџа-08122025

Svijet

Više od 100 poginulih u saobraćajkama tokom proslave Nove godine

Dolaskom na lice mjesta u stan u Cvijićevoj ulici, ljekari su zatekli nesrećnu djevojku koja je naga ležala na krevetu i nije davala znake života.

''Tročlana ekipa stigla je u stan i odmah su krenuli sa reanimiranjem djevojke. Nažalost, bezuspješno, nije davala znake života. Tada je doktor iz ekipe konstatovao njenu smrt. Dok je on izgovarao vrijeme, tehničar se okrenuo. Sve se dešavalo u sekundi. Mladić, koji je stajao u stanu dok su ljekari pokušavali da spasu djevojku, približio se prozoru, a tehničar je instiktivno krenuo ka njemu. Međutim, mladić je u deliću sekunde skočio sa prozora iz stana koji se nalazi na 9. spratu, ne dajući nikakvu šansu ljekarima da ga uhvate i spasu'', otkriva sagovornik.

restoran

Svijet

Deset osoba otrovano u Njemačkoj: Sredstvo za čišćenje im servirano kao piće

Prema njegovim riječima djevojka i mladić su u trenutku njene smrti imali intimni odnos.

Kako se saznaje, ljekari su napustili stan i odmah potrčali niz stepenice na pločnik ispred zgrade, ali M. M. (30) je poginuo na licu mjesta.

Na lice mjesta izašla je policija i dežurni tužilac koji su obavili uviđaj.

Tagovi:

poginuo mladić

predoziranje

