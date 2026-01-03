Za operaciju u Turskoj potrebno 50.000 KM: Pomozimo Denisu u borbi sa opakom bolešću

Izvor:
U Doboju je organizovan humanitarni bazar za pomoć Denisu Deliću (34) iz ovog grada, kojem je za liječenje karcinoma želuca u Turskoj potrebno 25.000 evra.
Kupoprodajni štandovi sa zimnicom, kolačima, ručnim radovima i cvijećem postavljeni su do 14.00 časova na plato između ulica Nemanjina i Svetog Save.
Denisova majka Munira rekla je da je njenom sinu prije tri godine u Turskoj odstranjen karcinom na želucu u četvrtom stadijumu sa metastazama na trbušnoj maramici, ali da se ponovo vratio.
"Odstranjen mu je kompletan želudac i 29 limfnih čvorova", ispričala je ona i navela da su ljekari u Doboju tokom kontrole početkom decembra otkrili karcinom na području drena rane.
Ona je navela da je karcinom učauren u mišiću trbušne duplje koji se pod hitno mora odstraniti i da im je preporučena klinika u Turskoj s obzirom da se operacija te složenosti ne može izvršiti na ovom prostoru.
Munira kaže da novac za liječenje sina već tri godine obezbjeđuje prodajom ručnih radova i zimnice koje sama izrađuje, kao i uz podršku dobrih ljudi.
Današnju akciju organizovala je cvjećara “Pahuljica” čiji je predstavnik Saška Popović rekla da je zadovoljna što su ovu humanu aktivnosti podržale brojne društveno-odgovorne zanatske radnje koje su ustupile svoje proizvode.
Akciju je podržao i David Jelić, koji će obučen u Djeda Mraza sredstva prikupljena slikajući se sa djecom donirati za Denisovo liječenje.
Jelić kaže da je prije 15 godina i sam bio u potrebi da prikuplja sredstva zbog problema sa srčanom manom, te poručio da se dobro dobrim vraća.
