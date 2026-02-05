Logo
Large banner

Zbog ovoga vraćaju sa granice, dobro obratite pažnju na pasoš

05.02.2026

11:45

Komentari:

0
Због овога враћају са границе, добро обратите пажњу на пасош
Foto: ATV

Mnogi putnici pažljivo provjeravaju datum isteka pasoša, ali postoji još jedan, manje poznat detalj koji može ozbiljno poremetiti planove.

Osim ograničenja prtljaga i zabranjenih predmeta, važno je da pasoš ispunjava sve zahtjeve zemlje u koju putujete.

Jedan od tih zahtjeva odnosi se na broj praznih stranica - ako ih nema dovoljno, mogli biste ostati na aerodromu.

Koliko praznih stranica je potrebno?

Iako većina zna da pasoš mora važiti najmanje tri mjeseca nakon planiranog povratka, mnogi ne znaju da ukrcavanje na let može biti odbijen ako nema dovoljno mjesta za ulazne i izlazne pečate.

Putna influenserka @remoteroams nedavno je na TikToku podijelila iskustvo:

"Danas smo trebali leteti za Kambodžu, ali se ispostavilo da George nema dovoljno praznih stranica u pasošu".

Brojne zemlje, posebno u Africi, Aziji i na Bliskom istoku, zahtijevaju da putnici imaju između dvije i četiri prazne stranice za vize ili pečate. Neke avio-kompanije mogu zbog toga odbiti ukrcavanje, piše Kamatica.

Najstroži zahtjevi:

1. Namibija - zahtijeva čak šest praznih stranica, jer njihov ulazni pečat zauzima skoro cijelu stranicu, a dodatna stranica može biti potrebna za eventualno produženje boravka.

2. Tri ili više praznih stranica zahtijevaju: Bocvana, Mozambik, Zambija, Brunej, Južnoafrička Republika, Madagaskar

3. Dvije prazne stranice dovoljne su za: Bahame, Kubu, Kinu, Singapur, Indiju

Na šta još treba obratiti pažnju

Pored praznih stranica, pasoš ne smije biti oštećen. To uključuje: tragove vode, plijesan ili mrlje poderotine i nedostajuće stranice neslužbene oznake ili oštećen čip.

Takođe, ime na avionskoj karti mora u potpunosti odgovarati imenu u pasošu. Pogrešno upisano ime ili staro prezime mogu izazvati probleme pri prijavi. Ne zaboravite da provjerite i da li vam je potrebna viza ili elektronsko odobrenje putovanja (ETA), jer mnoge zemlje zahtijevaju ovo prije dolaska, uz plaćanje manje naknade.

Граната

Svijet

Ispalili granatu na tajlandsku teritoriju - slučajno

Podijeli:

Tag:

pasoš

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Ко боље подноси бол - мушкарци или жене?

Savjeti

Ko bolje podnosi bol - muškarci ili žene?

3 h

0
Prsut Meso

Savjeti

Ovu domaću deliciju je teško nadmašiti

4 h

0
Ово је најздравија врста меса: Препуно протеина, а масноће су минималне

Savjeti

Ovo je najzdravija vrsta mesa: Prepuno proteina, a masnoće su minimalne

5 h

0
За рекордан принос лука и кромпира поспите ово у бразду прије садње

Savjeti

Za rekordan prinos luka i krompira pospite ovo u brazdu prije sadnje

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

27

Ko je osjećajniji tokom intimnog odnosa - muškarci ili žene?

14

21

Zakazano novo suđenje za ubistvo Slaviše Ćuluma

14

18

Minić: Sve ukazuje da će Karan ponovo pobijediti

14

15

Orban: Nećemo tolerisati miješanje u izborni proces

14

13

Očekuje se rekordna proizvodnja kafe

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner