Zbog ovoga vraćaju sa granice, dobro obratite pažnju na pasoš

Mnogi putnici pažljivo provjeravaju datum isteka pasoša, ali postoji još jedan, manje poznat detalj koji može ozbiljno poremetiti planove.

Osim ograničenja prtljaga i zabranjenih predmeta, važno je da pasoš ispunjava sve zahtjeve zemlje u koju putujete.

Jedan od tih zahtjeva odnosi se na broj praznih stranica - ako ih nema dovoljno, mogli biste ostati na aerodromu.

Koliko praznih stranica je potrebno?

Iako većina zna da pasoš mora važiti najmanje tri mjeseca nakon planiranog povratka, mnogi ne znaju da ukrcavanje na let može biti odbijen ako nema dovoljno mjesta za ulazne i izlazne pečate.

Putna influenserka @remoteroams nedavno je na TikToku podijelila iskustvo:

"Danas smo trebali leteti za Kambodžu, ali se ispostavilo da George nema dovoljno praznih stranica u pasošu".

Brojne zemlje, posebno u Africi, Aziji i na Bliskom istoku, zahtijevaju da putnici imaju između dvije i četiri prazne stranice za vize ili pečate. Neke avio-kompanije mogu zbog toga odbiti ukrcavanje, piše Kamatica.

Najstroži zahtjevi:

1. Namibija - zahtijeva čak šest praznih stranica, jer njihov ulazni pečat zauzima skoro cijelu stranicu, a dodatna stranica može biti potrebna za eventualno produženje boravka.

2. Tri ili više praznih stranica zahtijevaju: Bocvana, Mozambik, Zambija, Brunej, Južnoafrička Republika, Madagaskar

3. Dvije prazne stranice dovoljne su za: Bahame, Kubu, Kinu, Singapur, Indiju

Na šta još treba obratiti pažnju

Pored praznih stranica, pasoš ne smije biti oštećen. To uključuje: tragove vode, plijesan ili mrlje poderotine i nedostajuće stranice neslužbene oznake ili oštećen čip.

Takođe, ime na avionskoj karti mora u potpunosti odgovarati imenu u pasošu. Pogrešno upisano ime ili staro prezime mogu izazvati probleme pri prijavi. Ne zaboravite da provjerite i da li vam je potrebna viza ili elektronsko odobrenje putovanja (ETA), jer mnoge zemlje zahtijevaju ovo prije dolaska, uz plaćanje manje naknade.