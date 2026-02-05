Logo
Испалили гранату на тајландску територију - случајно

05.02.2026

11:25

Коментари:

0
Граната
Фото: Pexels/ Enrico Hänel

Камбоџански војници случајно су испалили гранату калибра 40 милиметара на тајландску територију, саопштено је из Оружаних снага Тајланда.

У саопштењу се наводи да је команда Друге армије Тајланда одмах ступила у контакт са камбоџанском страном и добила објашњење да је "пројектил испаљен случајно, јер је млади војник прекршио правилник о руковању оружјем".

Медији су раније јавили да је граната калибра 40 милиметара испаљена са камбоџанске стране према тајландским војним положајима у близини границе те двије државе, и да приликом експлозије нико није повријеђен.

Тајландске и камбоџанске војне снаге се налазе на утврђеним положајима дуж линије разграничења након оружаног сукоба у децембру прошле године.

Прекид ватре ступио је на снагу 24. децембра прошле године и обје стране тврде да у потпуности поштују услове примирја. /

