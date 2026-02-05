Испалили гранату на тајландску територију - случајно

05.02.2026
11:25
Коментари:0
Камбоџански војници случајно су испалили гранату калибра 40 милиметара на тајландску територију, саопштено је из Оружаних снага Тајланда.
У саопштењу се наводи да је команда Друге армије Тајланда одмах ступила у контакт са камбоџанском страном и добила објашњење да је "пројектил испаљен случајно, јер је млади војник прекршио правилник о руковању оружјем".
Медији су раније јавили да је граната калибра 40 милиметара испаљена са камбоџанске стране према тајландским војним положајима у близини границе те двије државе, и да приликом експлозије нико није повријеђен.
Свијет
Зеленски објавио податке Кијева о броју погинулих војника
Тајландске и камбоџанске војне снаге се налазе на утврђеним положајима дуж линије разграничења након оружаног сукоба у децембру прошле године.
Прекид ватре ступио је на снагу 24. децембра прошле године и обје стране тврде да у потпуности поштују услове примирја. /
Најновије
Најчитаније
14
47
14
39
14
38
14
35
14
27
Тренутно на програму