Počela sezona mladog luka: Razlozi zbog kojih ga treba češće jesti

S dolaskom proljeća na pijacama i u marketima sve češće se može pronaći mladi luk, jedna od prvih svježih namirnica nove sezone. Ova zelena biljka prepoznatljivog okusa često se smatra pravim vjesnikom proljetnih obroka i nezaobilaznim dodatkom mnogim jelima.

Osim što jelima daje svježinu i aromu, stručnjaci za ishranu ističu da je mladi luk i vrlo hranjiva namirnica koju bi trebalo redovno uključivati u svakodnevnu ishranu.

Bogat izvor vitamina i minerala

Mladi luk sadrži brojne važne nutrijente koji doprinose pravilnom funkcionisanju organizma. Posebno se izdvajaju vitamini A, C i K, kao i minerali poput kalija i kalcija.

Istovremeno, riječ je o niskokaloričnoj namirnici, zbog čega se lako uklapa u uravnoteženu i zdravu ishranu.

Biljni spojevi koji štite organizam

Mladi luk pripada porodici Allium, u koju spadaju i bijeli luk i praziluk. Biljke iz ove porodice poznate su po bioaktivnim spojevima poput alicina i flavonoida.

Prema navodima nutricionističkih portala, upravo ovi spojevi imaju antioksidativno i antiupalno d‌jelovanje, što može pomoći u zaštiti organizma od različitih hroničnih bolesti.

Pozitivan utjecaj na zdravlje srca

Redovna konzumacija mladog luka može imati povoljan utjecaj na zdravlje kardiovaskularnog sistema. Određeni biljni spojevi mogu pomoći u snižavanju nivoa holesterola i regulisanju krvnog pritiska.

Na taj način doprinosi se smanjenju rizika od srčanih i krvnih oboljenja.

Podrška probavi i zdravlju crijeva

Još jedna važna prednost mladog luka je njegov utjecaj na probavni sistem. Bogat je vlaknima i probioticima koji pomažu razvoju korisnih bakterija u crijevima.

Zdrava crijevna mikroflora doprinosi boljem varenju hrane, a dovoljan unos vlakana može pomoći i u prevenciji probavnih tegoba poput zatvora.

Jača imunitet

Zbog sadržaja vitamina C i antioksidansa, mladi luk može doprinijeti jačanju imunološkog sistema. Redovna konzumacija može pomoći organizmu u borbi protiv infekcija i smanjenju upalnih procesa.

Zbog toga se često preporučuje kao dio ishrane u prelaznim sezonama, kada je imunitet osjetljiviji.

Jednostavan i praktičan u kuhinji

Osim zdravstvenih prednosti, mladi luk je i vrlo praktičan za pripremu različitih jela. Može se jesti svjež u salatama, dodati u omlete, sendviče ili koristiti kao završni dodatak toplim jelima.

Upravo zbog kombinacije svježeg okusa, dostupnosti i brojnih zdravstvenih koristi, mladi luk je jednostavan način da proljetni jelovnik učinimo ukusnijim i zdravijim.