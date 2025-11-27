Logo
Broj žrtava požara porastao, više od 300 nestalih

27.11.2025

14:54

Foto: Tanjug/AP/Chan Long Hei

Broj žrtava u požaru u Hongkongu porastao je na 65, povrijeđenih na 70, a više od 300 ljudi vodi se kao nestalo saopštile su danas lokalne vlasti.

U saopštenju se navodi da je u pripremi i zvaničan zahtjev Pekingu za pomoć i asistenciju kao i da je obezbeđen privremeni smještaj za preživjele uz novčanu nadoknadu.

Biće sprovedene "sveobuhvatna istraga"

Generalni sekretar administracije Erik Čan izjavio je da će biti sprovedena "sveobuhvatna istraga", uključujući krivičnu istragu policije, kao i ispitivanje lokalnog Ministarstva za stanovanje o tome da li je zaštitni materijal na spoljnim zidovima zgrade ispunjavao protivpožarne standarde, prenosi BBC.

- Cilj je da se u potpunosti utvrdi uzrok požara i odgovorni pozovu na odgovornost - rekao je Čan, uz napomenu da će rezultati biti objavljivani fazno.

On je dodao da lokalne vlasti razmatraju reviziju upotrebe bambusne skele i njenu eventualnu zamjenu metalnim konstrukcijama.

Najavio je i održavanje komemorativnog događaja, o čijim će detaljima javnost biti obaviještena.

Prema njegovim riječima, u Hongkong su već stigli pojedini zvaničnici iz Pekinga kako bi pomogli u spasilačkim aktivnostima, među njima i dvojica zamjenika direktora pekinške Kancelarije za Hongkong i Makao.

Požar uglavnom pod kontrolom

Šef hongkonške administracije Džon Li saopštio da je požar u svih sedam zgrada kompleksa Vang Fuk Kort "uglavnom pod kontrolom", ali da spasilačke ekipe i dalje rade na terenu.

Istovremeno, portparol kineskog Ministarstva odbrane saopštio je da će garnizon kineske vojske u Hongkongu "štititi grad i postupati po naređenjima".

Vlasti Honkonga najavile su i obezbjeđivanje oko 1.800 stambenih jedinica za raseljene stanovnike, kao i jednokratnu novčanu pomoć od 10.000 hongkonških dolara po domaćinstvu (oko hiljadu evra).

Administracija Honkonga je otkazala ili odložila predstojeće manifestacije, a u pripremi je i zvaničan zahtjev Pekingu za tehničku pomoć, uključujući dronove za procjenu oštećenja i dodatne medicinske zalihe.

Obustavljena su sva preostala zvanična predizborna događanja uoči izbora zakazanih za 7. decembar, dok odluka o eventualnom odlaganju još nije donijeta.

Šta je pokazala preliminarna istraga

Preliminarna istraga otkrila je lako zapaljivi stiropor koji je prekrivao prozore liftova, što je ubrzalo širenje požara.

Tri osobe, uključujući dva direktora i konsultanta izvođača radova, uhapšeni su zbog ubistva iz nehata, zbog korišćenja materijala koji nisu u skladu sa propisima.

Predsjednik Kine Si Đinping izrazio je saučešće i pozvao na sveobuhvatne napore da se žrtve i gubici smanje.

Požar je prvi put prijavljen u srijedu u 14.51 i ubrzo je prerastao u požar visokog nivoa, zahvativši sedam od osam blokova naselja Tai Po.

Nezavisna komisija za borbu protiv korupcije formirala je radnu grupu za istragu potencijalne korupcije u vezi sa radovima na renoviranju naselja.

