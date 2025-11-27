Putin: Moramo biti spremni

ODKB mora biti spremna da se suprotstavi agresivnim postupcima prema zemljama članicama, izjavio je predsjednik Rusije Vladimir Putin na konferenciji za novinare po završetku svoje državne posjete Kirgistanu.

- U savremenim uslovima treba više raditi. Nikome ne prijetimo, ali treba da budemo spremni na odbijanje agresivnih postupaka prema našim zemljama - poručio je Putin.

Praktičan rad o svim tim pitanjima je u toku, rekao je Putin. On je naglasio da vidi dobre perspektive rada zemalja članica organizacije, prenosi RT Balkan.

Na pitanje novinara koliko SAD uvažava ruski stav i da li je Moskva dobila izmijenjenu verziju mirovnog plana, on je naveo da preko zvaničnih kanala još uvijek nije.

- Nacrta sporazuma nije bilo, ali bio je sastavljen niz pitanja koja je trebalo da se prodiskutuju. Prije moje posete Aljasci, razgovarali smo o tome sa američkim pregovaračima, nakon toga jse pojavio taj niz od 28 tačaka - objasnio je ruski predsjednik.

On je dostavljen Rusiji zvaničnim kanalima, ali, kako dodaje, nakon sastanka u Ženevi gdje je razmatrana izmjena - nije.

- U suštini saglasni smo da on može da uđe u osnovu rješavanja sukoba - istakao je Putin.

Takđe dodaje da Moskva vidi da SAD uvažava stav Rusije ali konkretne stvari tek treba da razmatraju.

- To da se Ruisja ne sprema da napadne Evropu, za nas je smiješno. Ali ako moraju to da čuju - dobro - naveo je on, napomenuvši da Rusija nikada nije ni namjeravala tako nešto.

To je potpuna laž i glupost, naglasio je i dodao da ako žele da čuju još jednom da Moskva nema takve planove - Rusija spremna na to.

Putin je potvrdio da je planirano da američka delegacija stigne u Moskvu sljedeće nedjelje.

Osim toga, ruske i ukrajinske obavještajne službe su uvijek bile u kontaktu jedna sa drugom, "čak i u najtežim vremenima", naveo je Putin.

- Rusija je napravila revoluciju u oblasti bespilotnih letelica - rekao je predsjednik.

On je poručio da Rusija prije svega mora da obezbjeđuje svoje odbrambene potrebe u uslovima Specijalne vojne operacije. Istovremeno, u određenim oblastima Ruska Federacija isporučuje proizvode za izvoz, istakao je predsjednik.

Skrenuo je pažnju i na to da je Rusija jedina zemlja na svijetu koja realizuje projekte izgradnje nuklearnih elektrana malog kapaciteta.

Ukoliko Biškek donese odluku da se takav projekat realizuje i u Kirgistanu, Rusija je spremna na to, poručio je ruski lider.

Moskva visoko ocjenjuje rezultate zajedničkog rada unutar organizacije. Borba sa organizovanim kriminialom, kao i trgovina narkoticima biće u polju prioriteta ODKB, dodao je on.

Što se tiče Jermenije, on je naveo da zemlja podržava sve postupke organizacije, ali trenutno odbija da učestvuje u sastancima. Budući da je ona takođe članica, Rusija će biti u kontaktu i sa njom povodom donošenja svih odluka u narednoj godini, podvukao je Putin.

Posjeta šefa države Biškeku trajala je od 25. do 27. novembra. Ruski lider je održao sastanak sa predsjednikom Kirgistana Sadirom Žaparovom, na kome su strane razmotrile širok spektar pitanja strateškog partnerstva i savezničkih odnosa u različitim oblastima.

Osim toga, održan je i samit Organizacije Ugovora o kolektivnoj bezbednosti (ODKB). Centralna tema razgovora bila je zajednička delatnost država članica ODKB, uključujući pitanja borbe protiv narkotika i nezakonite migracije.