Kalabuhov: Nije normalno da BiH tri decenije bude pod protektoratom

Izvor:

Glas Srpske

03.01.2026

08:40

Komentari:

0
Foto: ATV

Ruski ambasador u BiH Igor Kalabuhov izjavio je da nije normalno da BiH tri decenije bude pod protektoratom, te istakao da Rusija, kao jedan od garanata Dejtonskog sporazuma, insistira na njegovom poštovanju uz ravnopravnost dva entiteta i tri konstitutivna naroda.

Kalabuhov je istakao da se Rusija trudi da održi obostrano korisne odnose sa svima u BiH, dok se veze razvijaju sa Republikom Srpskom što se kvalifikuje kao strateška saradnja.

On je ukazao da je za BiH najvažnije povjerenje i da će biti zanimljivo gledati kako će se razvijati u narednoj godini.

"Odmah poslije potpisivanja Dejtona zapadni partneri su zauzeli kurs udaljavanja od podsticanja strana u BiH na kompromis i obostrano prihvatljiva rješenja i počeli da koriste silu radi nametanja svoje vizije kako BiH treba da izgleda", rekao je Kalabuhov za "Glas Srpske".

Podsjetivši da je nedavno obilježeno 30 godina od potpisivanja Dejtonskog sporazuma, Kalabuhov je rekao da je za njega paradoks to što ovaj najvažniji dokument za BiH još nije preveden na lokalne jezike.

Болница

Svijet

Prijavljen rekordan broj hospitalizacija zbog gripa u jednoj nedjelji

"Zar nije to korijen problema kada nema jednoglasnog tumačenja nekih članova Ustava BiH?", upitao je Kalabuhov, te podsjetio i na ozloglašena bonska ovlašćenja.

Prema njegovim riječima, situacija u vezi sa nelegitimnim visokim predstavnikom postala je apoteoza njihove politike.

"Kao rezultat mnoge odredbe Dejtona su bile iskrivljene u praksi. Istovremeno polazimo od toga da je mirovni sporazum - u uslovima odsustva bilo kakvih drugih sporazuma između dva entiteta i tri konstitutivna naroda danas bezalternativna osnova za pronalaženje obostrano prihvatljivih kompromisa", ocijenio je Kalabuhov.

On smatra da je najvažnije da bude preuzeta odgovornost za budućnost BiH i sljedećih generacija.

"Lako je kriviti za svoje probleme nekog drugog. Suverenitet i nezavisnost nisu samo riječi ili neke magične formule. Za suverenitet i nezavisnost treba imati hrabrosti da donosite odluke i preuzimate punu odgovornost za njih", zaključio je Kalabuhov.

