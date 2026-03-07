Logo
Large banner

Jutjub opet testira strpljenje korisnika

Izvor:

B92

07.03.2026

14:46

Komentari:

0
Јутјуб платформа телефон
Foto: freestocks.org/Pexels

Jutjub već godinama vodi borbu protiv ad blokera, a na pojedinim tržištima je unaprijedio svoje pretplatničke pakete.

Ipak, strpljenje korisnika je ozbiljno testirano ove ned‌jelje.

Brojni korisnici na Reditu prijavljuju da Jutjub aplikacije za Android i iOS sada prikazuju uporne reklame u donjem lijevom uglu ekrana.

U pitanju su oglasi za aplikacije ili sajtove trećih strana, a problem je što ostaju na ekranu čak i nakon što korisnik više puta izabere opciju “Dismiss” iz menija.

Na samom baneru nema “X” dugmeta, pa dio korisnika uopšte nije ni znao da reklamu može da ukloni preko dodatnog menija. U nekim slučajevima jedini način da oglas nestane jeste da se potpuno izađe iz videa, dok pojedini tvrde da se sam povuče poslije oko 30 sekundi, prenosi Android Autoriti.

Neki su pokušavali i da prinudno zatvore aplikaciju, ali se oglas ponovo pojavljuje, prenosi B92.

Prema dostupnim informacijama, pogođeni korisnici nisu Jutjub premijum pretplatnici, što znači da pretplata i dalje uklanja reklame kako je predviđeno.

Oni kojima smetaju ove reklame mogu da pređu na Premijum ili da Jutjub koriste preko mobilnog pregledača, gd‌je se ovakvi baneri zasad ne pojavljuju.

Podijeli:

Tag :

Jutjub

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Блокада превозника

Region

Konzorcijum "Logistika": Od 23. marta regionalna blokada graničnih prelaza

5 h

0
Сташа Кошарац

Republika Srpska

Košarac: U aprilu početak izgradnje bazena za gašenje požara na Tjentištu

5 h

0
Зашто пси нагињу главу када им се обраћамо? Одговор је слађи него што мислите

Zanimljivosti

Zašto psi naginju glavu kada im se obraćamo? Odgovor je slađi nego što mislite

5 h

0
Спавала са 1.000 мушкараца за 12 сати: Бони Блу трудна

Scena

Spavala sa 1.000 muškaraca za 12 sati: Boni Blu trudna

6 h

0

Više iz rubrike

Vocap telefon

Nauka i tehnologija

Vocap uvodi pretplatu

6 h

0
Истраживање: Пронађене двије врсте сисара за које се вјеровало да су изумрле

Nauka i tehnologija

Istraživanje: Pronađene dvije vrste sisara za koje se vjerovalo da su izumrle

1 d

0
Telefon

Nauka i tehnologija

Telegram uvodi novu opciju za veću privatnost

1 d

0
Пазите шта инсталирате: Ова апликација "једе" батерију

Nauka i tehnologija

Pazite šta instalirate: Ova aplikacija "jede" bateriju

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

15

Druga strana slave: Kroz ljubav do snova

20

10

Izraelci tvrde: Sin ubijenog ajatolaha ranjen u napadu

19

59

Stravičan snimak napada na jednu od najvećih atrakcija Dubaija: Dron se zabio u zgradu

19

54

"Kolaps iranskog režima"; Izrael "optimističan"

19

53

Upozorenje stručnjaka: Rast cijene energenata mogao bi pokrenuti lančanu reakciju

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner