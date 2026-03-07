Jutjub opet testira strpljenje korisnika

Jutjub već godinama vodi borbu protiv ad blokera, a na pojedinim tržištima je unaprijedio svoje pretplatničke pakete.

Ipak, strpljenje korisnika je ozbiljno testirano ove ned‌jelje.

Brojni korisnici na Reditu prijavljuju da Jutjub aplikacije za Android i iOS sada prikazuju uporne reklame u donjem lijevom uglu ekrana.

U pitanju su oglasi za aplikacije ili sajtove trećih strana, a problem je što ostaju na ekranu čak i nakon što korisnik više puta izabere opciju “Dismiss” iz menija.

Na samom baneru nema “X” dugmeta, pa dio korisnika uopšte nije ni znao da reklamu može da ukloni preko dodatnog menija. U nekim slučajevima jedini način da oglas nestane jeste da se potpuno izađe iz videa, dok pojedini tvrde da se sam povuče poslije oko 30 sekundi, prenosi Android Autoriti.

Neki su pokušavali i da prinudno zatvore aplikaciju, ali se oglas ponovo pojavljuje, prenosi B92.

Prema dostupnim informacijama, pogođeni korisnici nisu Jutjub premijum pretplatnici, što znači da pretplata i dalje uklanja reklame kako je predviđeno.

Oni kojima smetaju ove reklame mogu da pređu na Premijum ili da Jutjub koriste preko mobilnog pregledača, gd‌je se ovakvi baneri zasad ne pojavljuju.