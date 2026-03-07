Logo
Košarac: U aprilu početak izgradnje bazena za gašenje požara na Tjentištu

07.03.2026

14:40

Сташа Кошарац
Foto: ATV

Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara Staša Košarac istakao je da je početak izgradnje bazena za gašenje požara na Tjentištu planiran u aprilu, kako bi bio spreman za ljetnu sezonu.

Košarac je poručio da je posebno ponosan na projekat izgradnje bazena na Tjentištu, za čiju realizaciju je Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa, u saradnji sa UNDP-om, obezbijedilo 300.000 KM.

"Dodatno, obezbijedili smo i 32.000 KM za izradu projektne dokumentacije", napisao je Košarac na društvenoj mreži Instagram.

Košarka, lopta

Košarka

Bio je promašaj u Partizanu, a sada je MVP 30. kola Evrolige

On je naveo da je zaštita lokaliteta Tjentište i Nacionalnog paka Sutjeska od požara od presudne važnosti za zaštitu lokalnog stanovništva, te očuvanje jedinstvenih prirodnih vrijednosti, bogatog biodiverziteta i kulturno-istorijskog nasljeđa.

Košarac je naglasio da je izgradnja bazena za gašenje požara izuzetno važan korak u jačanju sistema zaštite Tjentišta i Nacionalnog parka Sutjeska.

Prema njegovim riječima, ovaj projekat ima ključnu ulogu u prevenciji i brzom reagovanju na požare, koji su jedna od najvećih prijetnji prirodnim resursima i biodiverzitetu parka.

Košarac je dodao da se izgradnjom bazena obezbjeđuje stalna i dostupna rezerva vode za vatrogasne jedinice, što značajno povećava efikasnost u gašenju požara i smanjuje rizik od širenja vatrene stihije.

- Izgradnja bazena nije samo infrastrukturno rješenje, već i poruka da je očuvanje prirodnih ljepota i bezbjednost zajednice prioritet, koji zahtijeva stalnu podršku i angažman - ukazao je Košarac.

Staša Košarac

