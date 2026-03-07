Zašto psi naginju glavu kada im se obraćamo? Odgovor je slađi nego što mislite

Mnogi vlasnici pasa primijetili su presladak trenutak kada njihov ljubimac, čim mu se obrate, nagne glavu u stranu i pažljivo ih posmatra. Iako izgleda kao da pas pokušava da shvati šta govorimo, stručnjaci kažu da iza tog ponašanja stoji nekoliko zanimljivih razloga.

Prije svega, psi naginjanjem glave pokušavaju bolje čuti i locirati zvuk. Promjena položaja ušiju pomaže im da preciznije odrede odakle dolazi glas vlasnika. Drugi razlog je vizuelni - pomjeranjem glave pas uklanja njušku iz vidnog polja kako bi jasnije vidio lice osobe koja mu govori.

Naučnici ističu i emotivni aspekt: psi vrlo brzo povezuju riječi, ton glasa i reakciju vlasnika. Kada čuju poznate riječi poput "šetnja", "hrana" ili "igranje", njihova znatiželja i uzbuđenje često se upravo tako manifestuju.

Drugim riječima, taj simpatični pokret nije slučajan - on pokazuje da vaš pas pažljivo sluša, pokušava razumjeti i, najvažnije, želi komunicirati s vama.