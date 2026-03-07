Otvoren Muzej serijskih ubica: Traje samo 45 minuta

U italijanskom gradu Đenovi otvoren je Muzej serijskih ubica, najveća izložbena postavka te vrste u Italiji, koja kroz 16 tematskih odjeljaka predstavlja razvoj moderne kriminologije i profila poznatih zločinaca.

Postavka obuhvata slučajeve italijanskih serijskih ubica poput Donata Bilančije, Leonarde Ćančulija i takozvanog "Čudovišta iz Firence", ali i međunarodno poznatih kriminalaca kao što su Džefri Damer, Džon Vejn Gejsi i Andrej Čikatilo, prenela je Ansa.

Izložba, koja traje oko 45 minuta i uključuje višejezični audio-vodič, omogućava posjetiocima da se upoznaju sa psihološkim profilima ubica i dinamikom njihovih zločina.

Kustosi navode da se muzej uklapa u rastuće međunarodno interesovanje za teme "pravog zločina", a postavka obuhvata i teorije italijanskog kriminologa Čezara Lombroza, kao i segmente posvećene američkim metodama pogubljenja u 20. veku, uključujući električnu stolicu i smrtonosnu in‌jekciju.