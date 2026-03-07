Logo
Large banner

Otvoren Muzej serijskih ubica: Traje samo 45 minuta

Izvor:

Tanjug

07.03.2026

13:12

Komentari:

0
Отворен Музеј серијских убица: Траје само 45 минута

U italijanskom gradu Đenovi otvoren je Muzej serijskih ubica, najveća izložbena postavka te vrste u Italiji, koja kroz 16 tematskih odjeljaka predstavlja razvoj moderne kriminologije i profila poznatih zločinaca.

Postavka obuhvata slučajeve italijanskih serijskih ubica poput Donata Bilančije, Leonarde Ćančulija i takozvanog "Čudovišta iz Firence", ali i međunarodno poznatih kriminalaca kao što su Džefri Damer, Džon Vejn Gejsi i Andrej Čikatilo, prenela je Ansa.

Izložba, koja traje oko 45 minuta i uključuje višejezični audio-vodič, omogućava posjetiocima da se upoznaju sa psihološkim profilima ubica i dinamikom njihovih zločina.

Kustosi navode da se muzej uklapa u rastuće međunarodno interesovanje za teme "pravog zločina", a postavka obuhvata i teorije italijanskog kriminologa Čezara Lombroza, kao i segmente posvećene američkim metodama pogubljenja u 20. veku, uključujući električnu stolicu i smrtonosnu in‌jekciju.

Podijeli:

Tagovi :

Serijski ubica

muzej

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Ко је бивша вјереница Луке Дончића? Популарна на мрежама, сви хвале њену љепоту

Scena

Ko je bivša vjerenica Luke Dončića? Popularna na mrežama, svi hvale njenu ljepotu

1 h

0
Полиција упозорила грађане: Максималан опрез, казне од 100 од 1.000 КМ

Društvo

Policija upozorila građane: Maksimalan oprez, kazne od 100 od 1.000 KM

1 h

0
Подигнути дресови тројице великана ККИ Врбас

Ostali sportovi

Podignuti dresovi trojice velikana KKI Vrbas

1 h

0
Ilustracija: Stomak, bolovi

Zdravlje

Najjači jutarnji napitak za crijeva i jetru

2 h

0

Više iz rubrike

Забрањују друштвене мреже за дјецу млађу од 16 година

Zanimljivosti

Zabranjuju društvene mreže za djecu mlađu od 16 godina

15 h

0
Мачка

Zanimljivosti

Zašto se mačke boje usisivača?

18 h

0
Невјероватан случај: Човјеку из БиХ "легло" скоро милион евра на рачун, он назвао банку и вратио

Zanimljivosti

Nevjerovatan slučaj: Čovjeku iz BiH "leglo" skoro milion evra na račun, on nazvao banku i vratio

20 h

1
Ова четири знака нису заинтересована за озбиљне везе

Zanimljivosti

Ova četiri znaka nisu zainteresovana za ozbiljne veze

23 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

41

Konzorcijum "Logistika": Od 23. marta regionalna blokada graničnih prelaza

14

40

Košarac: U aprilu početak izgradnje bazena za gašenje požara na Tjentištu

14

36

Zašto psi naginju glavu kada im se obraćamo? Odgovor je slađi nego što mislite

14

26

Spavala sa 1.000 muškaraca za 12 sati: Boni Blu trudna

14

20

Drastičan pad odlaska medicinara iz BiH u Njemačku

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner