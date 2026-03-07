Švedska vlada naplaćuje spas: Evakuacija avionom iz rata košta više od 1.000 evra

Švedska vlada je iznajmila čarter avion kako bi vratila Šveđane koji su ostali zarobljeni u Dubaiju zbog situacije na Bliskom istoku.

Avion ima 180 mjesta, a prioritet imaju posebno ranjive osobe – bolesni, porodice sa malom djecom i osobe sa posebnim medicinskim potrebama.

Cijena karte je oko 12.000 švedskih kruna po odrasloj osobi, a plaćanje se vrši putem aplikacije Swish.

Let je planiran da stigne u Švedsku u nedjelju ujutro.

Pored čarter leta, Švedska nudi i mjesta na letovima drugih zemalja EU kroz mehanizam civilne zaštite, dok Ministarstvo spoljnih poslova šalje tim za hitne situacije i policijsku podršku za pomoć pri evakuaciji.