Švedska vlada naplaćuje spas: Evakuacija avionom iz rata košta više od 1.000 evra

Izvor:
Agencije
07.03.2026
14:55
Komentari:0
Švedska vlada je iznajmila čarter avion kako bi vratila Šveđane koji su ostali zarobljeni u Dubaiju zbog situacije na Bliskom istoku.
Avion ima 180 mjesta, a prioritet imaju posebno ranjive osobe – bolesni, porodice sa malom djecom i osobe sa posebnim medicinskim potrebama.
Cijena karte je oko 12.000 švedskih kruna po odrasloj osobi, a plaćanje se vrši putem aplikacije Swish.
Let je planiran da stigne u Švedsku u nedjelju ujutro.
Pored čarter leta, Švedska nudi i mjesta na letovima drugih zemalja EU kroz mehanizam civilne zaštite, dok Ministarstvo spoljnih poslova šalje tim za hitne situacije i policijsku podršku za pomoć pri evakuaciji.
Svijet
9 h0
Ekonomija
10 h0
Scena
11 h0
Svijet
12 h0
Svijet
8 h0
Svijet
8 h0
Svijet
8 h0
Svijet
9 h0
Najnovije
Najčitanije
20
15
20
10
19
59
19
54
19
53
Trenutno na programu