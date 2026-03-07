Logo
Large banner

Švedska vlada naplaćuje spas: Evakuacija avionom iz rata košta više od 1.000 evra

Izvor:

Agencije

07.03.2026

14:55

Komentari:

0
Авион, лет
Foto: Pixabay/outsideclick

Švedska vlada je iznajmila čarter avion kako bi vratila Šveđane koji su ostali zarobljeni u Dubaiju zbog situacije na Bliskom istoku.

Avion ima 180 mjesta, a prioritet imaju posebno ranjive osobe – bolesni, porodice sa malom djecom i osobe sa posebnim medicinskim potrebama.

Cijena karte je oko 12.000 švedskih kruna po odrasloj osobi, a plaćanje se vrši putem aplikacije Swish.

Let je planiran da stigne u Švedsku u nedjelju ujutro.

Pored čarter leta, Švedska nudi i mjesta na letovima drugih zemalja EU kroz mehanizam civilne zaštite, dok Ministarstvo spoljnih poslova šalje tim za hitne situacije i policijsku podršku za pomoć pri evakuaciji.

Podijeli:

Tagovi :

Švedska

Dubai vesti

Dubai

čarter let

Izrael Iran

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

ГОРИ НЕБО ИЗНАД ЕМИРАТА Пројектили изнад аеродрома у Дубаију, цуре снимци

Svijet

GORI NEBO IZNAD EMIRATA Projektili iznad aerodroma u Dubaiju, cure snimci

9 h

0
Пољуљана репутација Дубаија: Азијски милијардери масовно селе капитал из емирата

Ekonomija

Poljuljana reputacija Dubaija: Azijski milijarderi masovno sele kapital iz emirata

10 h

0
Ања Бла упозорена у Дубаију: "Потражите заклон"

Scena

Anja Bla upozorena u Dubaiju: "Potražite zaklon"

11 h

0
Израел јутрос жестоко гађао Бејрут и Техеран, у Дубаију сирене због потенцијалног ракетног напада

Svijet

Izrael jutros žestoko gađao Bejrut i Teheran, u Dubaiju sirene zbog potencijalnog raketnog napada

12 h

0

Više iz rubrike

Министар унутрашњих послова Србије Ивица Дачић.

Svijet

"Dačić se oporavlja i sljedeće nedjelje će izaći iz bolnice"

8 h

0
Доналд Трамп

Svijet

Tramp se upravo oglasio, zaprijetio masovnim udarima: "Iran će danas..."

8 h

0
Нанесен снажан ударац америчким трупама! Иран уништио кључни систем војске САД

Svijet

Nanesen snažan udarac američkim trupama! Iran uništio ključni sistem vojske SAD

8 h

0
ГОРИ НЕБО ИЗНАД ЕМИРАТА Пројектили изнад аеродрома у Дубаију, цуре снимци

Svijet

GORI NEBO IZNAD EMIRATA Projektili iznad aerodroma u Dubaiju, cure snimci

9 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

15

Druga strana slave: Kroz ljubav do snova

20

10

Izraelci tvrde: Sin ubijenog ajatolaha ranjen u napadu

19

59

Stravičan snimak napada na jednu od najvećih atrakcija Dubaija: Dron se zabio u zgradu

19

54

"Kolaps iranskog režima"; Izrael "optimističan"

19

53

Upozorenje stručnjaka: Rast cijene energenata mogao bi pokrenuti lančanu reakciju

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner