Za ovu ružnu naviku slijedi kazna do 6.000 KM

Nakon što su građani Sarajeva prijavili dim u naselju Stup, utvrđeno je da je uzrok nelegalno spaljivanje veće količine otpada u dvorištu jednog objekta.

Policijska patrola je izašla na teren, a osoba zatečena u prekršaju je sankcionisana.

Svijet Ko je Nada - Epstajnova ''robinja iz Jugoslavije''

Spaljivanje otpada je strogo zabranjeno, naročito u periodima kada je kvalitet zraka u Kantonu Sarajevo izrazito loš, kao što je to sada slučaj. Za takve prekršaje predviđene su novčane kazne.

Kaznene odredbe precizirane su u članovima 69 do 74 Zakona o komunalnoj čistoći Kantona Sarajevo, a odnose se na zabranjene aktivnosti definisane članom 15 istog zakona, među kojima je i spaljivanje otpada na otvorenom prostoru ili u objektima koji nisu namijenjeni za tu svrhu.

Kako je za portal "Radiosarajevo.ba" rekao Mirza Ramić, portparol KJKP RAD, prema važećim propisima, fizička lica koja spaljuju otpad mogu biti kažnjena novčanom kaznom u iznosu od 100 do 500 KM.

"Za odgovorna lica u pravnim subjektima predviđene su kazne u rasponu od 500 do 1.500 KM, dok se pravna lica mogu suočiti s novčanim sankcijama od 1.500 do čak 6.000 KM", rekao je.

Svijet Ova Epstajnova fotka je zapalila Britaniju: Princ leži na pet žena

Nadležne institucije naglašavaju da se zabrana ne odnosi samo na industrijski i komunalni otpad, već i na spaljivanje poljoprivrednog i baštenskog otpada, poput lišća, trave, granja i drugog biljnog materijala.

Građani se pozivaju da poštuju propise i da nelegalne aktivnosti prijave nadležnim službama, kako bi se spriječilo dodatno zagađenje zraka i ugrožavanje zdravlja stanovništva.