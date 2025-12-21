Logo
Preko noći nestala mnogima omiljena aplikacija za dopisivanje

Izvor:

Kurir

21.12.2025

12:52

Преко ноћи нестала многима омиљена апликација за дописивање
Foto: Pexels

Bez velike najave i bez dramatičnih saopštenja, Meta je krajem godine povukla potez koji je mnogim korisnicima promakao, a drugima ozbiljno promijenio navike.

Jednog jutra kliknete na poznatu ikonicu, a nje više nema, kao da se nikada nije ni desila. Naime, bez velike najave i oproštajne poruke, voljeni Mesindžer je nestao sa računara, ostavljajući korisnike da se pitaju kada je tačno odlučeno da se preselimo nazad u pretraživač.

Facebook Messenger desktop aplikacija za Windows i macOS zvanično je ugašena, čime je stavljena tačka na petogodišnji pokušaj da se popularna čet-platforma trajno preseli i na računare. Odluka je stupila na snagu 15. decembra 2025, ali njeni korijeni sežu nekoliko mjeseci unazad, kada su strani tehnološki portali prvi put otkrili da Meta planira da ukine desktop klijente i sve prebaci u pregledač.

Od pandemijskog hita do tihe eliminacije

Mesindžer desktop aplikacija pojavila se u jeku pandemije, u trenutku kada su milioni ljudi širom svijeta radili od kuće i provodili sate ispred računara. Ideja je bila jednostavna i sastojala se u tome da se ponudi brz, lagan i fokusiran alat za dopisivanje, bez potrebe za stalnim otvaranjem Fejsbuka u pregledaču.

Авион

Svijet

Drama na nebu: Avion počeo da pada, viđena vatra na krilu

Međutim, kako su godine prolazile, aplikacija je ostala u senci sopstvene mobilne verzije. Dok su konkurentske platforme razvijale bogate desktop funkcije, Mesindžer je stagnirao, a Meta je sve više resursa usmeravala ka web verziji i mobilnim aplikacijama.

Šta se zapravo ugasilo, a šta je ostalo

Važno je da naglasimo da Mesindžer kao servis nije ugašen, već je nestala samo samostalna desktop aplikacija koja se instalirala na računar. Korisnici su sada preusmjereni na veb verziju Mesindžera, dostupnu putem Fejsbuk sajta ili direktno preko messenger.com stranice.

Meta je ovu promjenu predstavila kao racionalizaciju sistema. Umjesto održavanja posebnih aplikacija za različite operativne sisteme, kompanija se oslanja na pregledač kao centralno mesto za komunikaciju, uz obećanje da će web verzija vremenom dobiti sve ključne funkcije.

Šira slika: Meta i kraj desktop aplikacija

Na stranim portalima i društvenim mrežama reakcije su podeljene. Jedan dio korisnika pozdravlja činjenicu da ne mora da instalira dodatni softver, dok drugi ističu da web verzija ne može u potpunosti da zameni desktop aplikaciju, posebno kada je riječ o obavještenjima, radu u pozadini i stabilnosti tokom dugih radnih dana.

Generalno gledano, gašenje Mesindžer desktop aplikacije uklapa se u širi trend u tehnološkoj industriji. Sve više kompanija odustaje od posebnih desktop rješenja i okreće se veb platformama koje je lakše održavati, brže ažurirati i lakše kontrolisati. Za Metu, ovo znači manje troškova i više fokusa na centralizovane servise, piše Kurir.

