Putin kleknuo usred ceremonije i iznenadio sve

21.03.2026

17:28

Путин клекнуо усред церемоније и изненадио све
Foto: Tanjug/AP/Sputnik/Vyacheslav Prokofyev

Ruski predsjednik Vladimir Putin iznenadio je mnoge kada je kleknuo kako bi uručio prestižni Orden prijateljstva paraolimpijskom skijašu Ivanu Golubkovu. Priznanje je dobio za izuzetan nastup na Zimskim paraolimpijskim igrama 2026. godine održanim u Milanu i Kortini.

Rijedak gest ruskog lidera zabilježen je na snimku koji je ubrzo postao viralan na društvenim mrežama. Ceremonija je održana dok je Putin pozdravljao članove ruskog paraolimpijskog tima nakon njihovog istorijskog nastupa na Igrama - gdje se tim takmičio pod nacionalnom zastavom i himnom, prvi put nakon više od deset godina, uprkos međunarodnim sankcijama.

Snimak se brzo proširio internetom, a mnogi su ovaj trenutak opisali kao nesvakidašnji i snažan gest poštovanja.

Šta je Orden prijateljstva?

Orden prijateljstva (Orden družbe) u Rusiji je državno odlikovanje koje se dodjeljuje za doprinos jačanju prijateljstva i saradnje između naroda i država.

Ustanovljen je 1994. godine, nakon raspada SSSR-a, i naslijedio je slično sovjetsko priznanje. Dodjeljuje se i ruskim i stranim državljanima za zasluge u razvoju međunarodnih odnosa, ekonomije, kulture, nauke i humanitarne saradnje.

Prema navodima ruskih medija, Putin je u svom obraćanju pohvalio otpornost, disciplinu i takmičarski duh sportista, ističući da su njihova dostignuća posebno impresivna s obzirom na relativno mali broj članova delegacije u poređenju sa velikim sportskim silama.

Rusija je imala samo šest takmičara u alpskom skijanju, nordijskom skijanju i parasnoubordingu, ali je uspjela da osvoji treće mjesto u ukupnom plasmanu medalja – rezultat koji se smatra izuzetnim.

