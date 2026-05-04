Saobraćajna nezgoda kod Laktaša, ima povrijeđenih

04.05.2026 22:25

Саобраћајна незгода у Гламочанима код Лакташа
Foto: ATV/Magdalena Gligić

Večeras se u naselju Glamočani kod Laktaša desila saobraćajna nezgoda u kojoj je povrijeđeno više osoba.

Jedna osoba je prevezena na UKC dok su ostale lakše povrijeđene.

Udesu je, kako saznajemo, prethodilo oduzimanje prvenstva prolaza.

Saobraćaj na ovoj dionici puta je obustavljen, a vozačima se savjetuje korišćenje alternativnih pravaca.

Uviđaj je u toku.

