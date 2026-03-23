Preminuo Radoje Čupić

23.03.2026

07:11

Komentari:

0
Радоје Чупић
Foto: Youtube/ Hotel Balkan

Radoje Čupić rođen je u Novom Sadu 3. februara 1958, bio je srpski glumac i pozorišni režiser.

U rodnom gradu završio je osnovnu školu, gimnaziju i Akademiju umetnosti. Kao pozorišni glumac, ostvario se u više od 80 predstava, a zabilježio je i pedesetak filmskih i televizijskih rola.

Glumu je završio na Akademiji umjetnosti u Novom Sadu u klasi profesora Dejana Mijača.

Glumio je u velikom broju pozorišnih predstava. Bio je član ansambla Narodnog pozorišta, Subotica, Narodnog pozorišta, Sombor (1985—1999), a od 1999. godine stalni je član Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu, gdje je bio prvak drame.

Bio je direktor drame u SNP-u. Bavio se i pozorišnom režijom. Režirao je do sada nekoliko predstava.

Penzionisao se 160. izvođenjem predstave Džandrljiv muž u februaru 2023. Oprobao se i na televiziji i filmu.

Kako se navodi na sajtu njegove matične kuće SNP, nosilac je skoro svih nagrada za glumu koje postoje u Srbiji, od kojih ovom prilikom izdvajamo samo dvije posljednje – nagradu "Predrag Peđa Tomanović" i godišnju nagradu SNP za glumu.

