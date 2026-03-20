Logo
Large banner

Marvel objavio trejler novog "Spajdermena": Promjena koju niko nije očekivao

Izvor:

Mondo.rs

20.03.2026

18:53

Komentari:

0
Марвел објавио трејлер новог "Спајдермена": Промјена коју нико није очекивао
Foto: Printscreen/Youtube

Marvel je objavio prvi trejler za film „Spajdermen: Brend nju dej“ (Spider-Man: Brand New Day), koji predstavlja četvrti dio priče o mladom superheroju.

Ovo ostvarenje nastavlja radnju nakon događaja iz prethodnog filma, gdje je život Pitera Parkera drastično promijenjen.

Radnja se fokusira na posljedice odluke da ga svi zaborave. Spajdermen, kojeg igra Tom Holand (Tom Holland), sada živi među ljudima koji su nekada bili dio njegovog života, ali ga više ne poznaju.

Među njima su i Meri Džejn (Mary Jane) i njegov najbolji prijatelj Ned (Ned), koji nastavljaju svoje živote bez ikakvog sjećanja na njega.

дина

Scena

Spektakl u najavi: Objavljen prvi trejler za "Dune: Part Three"

„Zdravo, ja se zovem Piter Parker. Ne sjećate me se, ali nekada smo se poznavali. Trebalo je da se desi nešto loše i jedini način da se to zaustavi bio je da svi zaborave na mene. Jer, ja nisam samo Piter Parker — ja sam Spajdermen“, čuje se u trejleru koji je na svom profilu objavio i Tom Holand (Tom Holland).

U novim okolnostima, Piter pokušava da pronađe svoje mjesto, ali situacija dodatno komplikuje njegov lični život. Jedna od scena prikazuje ga kako dolazi u stan svojih bivših bliskih osoba, gdje otkriva da je Meri Džejn (Mary Jane) nastavila dalje i da sada ima novog partnera.

Osim emotivnih izazova, suočava se i sa neočekivanim problemima kada je riječ o njegovim moćima. Njegove sposobnosti počinju da slabe, što se vidi kroz niz scena u kojima bezuspješno pokušava da koristi svoje prepoznatljive vještine.

U priču se uključuje i Brus Bener (Bruce Banner), koji pokušava da razumije šta se dešava sa Piterom, iako ga se ne sjeća.

U ulozi Spajdermena ponovo gledamo Toma Holanda (Tom Holland), a film donosi i nova lica u glumačkoj postavi.

Premijera je zakazana za ljeto 2026. godine, a u bioskopima u Srbiji gledaćemo ga od 30. jula ove godine, kada će publika imati priliku da vidi kako se Piter Parker nosi sa životom u kojem je postao potpuni stranac — i sebi i drugima.

Podijeli:

Tagovi :

spajdermen

film

Komentari (0)
Large banner

Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner