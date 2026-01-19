Trenutak za pamćenje na Bogojavljenje: Momak izašao iz ledene vode i uradio nešto potpuno neočekivano

Izvor:
Telegraf
19.01.2026
10:47
Komentari:0
Danas je jedan od najvećih praznika u Pravoslavlju, Bogojavljenje.
Običaj je da se želja zamisli u ponoć, a onda se pliva za časni krst u čitavoj zemlji, ali i dijaspori. Najljepša slika nam stiže iz Čačka, a ono što je uradio jedan mladić rastopilo je i najhladnije srca.
Svijet
Poznati novi detalji horora u Španiji: Okolnosti su čudne
Pred stotinama okupljenih, tokom plivanja za Bogojavljenski krst, jedan hrabri plivač napravio je potez koji je oduševio sve prisutne. Umjesto da samo izađe iz hladne vode, izašao je sa prstenom i zaprosio svoju izabranicu. Emocije, aplauzi i suze radosnice obilježili su trenutak koji će se dugo pamtiti.
Najnovije
Najčitanije
13
07
13
07
13
04
13
01
12
59
Trenutno na programu