Trenutak za pamćenje na Bogojavljenje: Momak izašao iz ledene vode i uradio nešto potpuno neočekivano

Običaj je da se želja zamisli u ponoć, a onda se pliva za časni krst u čitavoj zemlji, ali i dijaspori. Najljepša slika nam stiže iz Čačka, a ono što je uradio jedan mladić rastopilo je i najhladnije srca.

Svijet Poznati novi detalji horora u Španiji: Okolnosti su čudne

Pred stotinama okupljenih, tokom plivanja za Bogojavljenski krst, jedan hrabri plivač napravio je potez koji je oduševio sve prisutne. Umjesto da samo izađe iz hladne vode, izašao je sa prstenom i zaprosio svoju izabranicu. Emocije, aplauzi i suze radosnice obilježili su trenutak koji će se dugo pamtiti.