Đoković se prekrstio, ni sam nije vjerovao šta je uradio

Izvor:

Mondo.rs

19.01.2026

14:50

Foto: Tanjug/AP Photo/Petros Giannakouris

Novak Đoković pobjedom je započeo takmičenje na Australijan openu protiv Pedra Martineza.

Već u prvom setu dogodila se jedna veoma zanimljiva situacija. Zbog toga je Srbin podigao ruke, izvinio se rivalu, pa se onda prekrstio.

Dogodilo se to u trećem gemu, u drugom poenu. Srpski igrač odigrao je bekhend slajs, loptica je dokačila vrh mreže čak dva puta u razmaku od par sekundi i završila u polju rivala.

Martinez nije imao nikakve šanse da je stigne. Nije ni Novak mogao da vjeruje šta je uradio. Prvo je podigao ruke da se izvini rivalu i pokaže fer-plej potez.

Potom se prekrstio, ni njemu nije bilo jasno kako je uspio da izvede takav potez.

