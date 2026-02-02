Logo
Nestala maloljetnica iz BiH: Porodica u očaju moli građane za pomoć

02.02.2026

09:49

Аманда Кендић
Foto: Privatna arhiva

Četrnaestogodišnja Amanda Kendić iz Velike Kladuše nestala je juče, a članovi porodice mole građane za pomoć.

Amalia Kendić uputila je apel javnosti nakon što je njena kćerka 1. februara 2026. godine otišla od kuće i od tada joj se gubi svaki trag.

Kako navode članovi porodice, od dana nestanka nemaju nikakve informacije o tome gdje se djevojčica nalazi, te su izrazili veliku zabrinutost za njenu sigurnost.

"Moja sestra je otišla od kuće dana 1.2.2026 i od tada nemamo nikakve informacije o njoj. Ne znamo gdje je i jako smo zabrinuti“, stoji u objavi porodice, piše "Crna Hronika".

Porodica poziva sve građane koji su djevojčicu vidjeli ili imaju bilo kakvu informaciju da se hitno jave, jer im je svaka, pa i najmanja informacija, od izuzetnog značaja.

“Samo želimo da se sigurno vrati kući”

U poruci koja je podijeljena na društvenim mrežama, porodica je navela da žele samo jedno – da se djevojčica pronađe i bezbjedno vrati kući.

"Seko, molim te ako vidiš ovo, reci nam gdje si“, poručuju zabrinuti članovi porodice.

Za sve informacije građani se mogu javiti na broj 061/742-431.

