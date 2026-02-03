Sin norveške princeze pred sudom: Optužen za silovanja

Suđenje Marijusu Borgu Hejbi, 29-godišnjem sinu norveške princeze Mete Marit, počinje danas, a policija Osla saopštila je da je on uhapšen pod sumnjom da je ponovo počinio napad, uputio prijetnje nožem i prekršio zabranu prilaska, prenijeli su lokalni mediji.

"Policijski okrug Oslo može da potvrdi da je Marijus Borg Hejbi uhapšen u nedjelju uveče jer je osumnjičen za nanošenje tjelesnih povreda, prijetnje nožem i kršenje zabrane prilaska", navodi se u saopštenju policije, prenosi Nrk.

Dodaje se da su zatražili da se Hejbi, kome će u utorak biti suđeno po optužbama za nekoliko silovanja, zadrži u pritvoru četiri nedjelje "zbog rizika od ponavljanja krivičnog djela".

On je optužen za silovanje, zlostavljanje bivše partnerke i snimanje žena bez njihovog znanja ili pristanka. Suđenje Hejbiju bi trebalo da traje sedam nedjelja.

Najstariji sin norveške princeze pojaviće se sutra pred sudom nakon što je optužnica protiv njega podignuta u avgustu prošle godine, nakon dugotrajne istrage.

On je optužen po 38 tačaka, uključujući optužbe za silovanje, ali i prijetnje smrću, posjedovanje marihuane i saobraćajne prestupe. Tužioci su naveli da bi Hejbi mogao da dobije kaznu do 10 godina zatvora ako bude proglašen krivim, prenio je AP.

U međuvremenu, norveški premijer Jonas Gar Stjore izjavio je da je norveška princeza Mete-Marit, nakon novih izvještaja o vezama koje je imala sa pokojnim osuđenim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstajnom, pokazala lošu procjenu u kontaktima njim.

Novi dosijei vezani za Epstajna koje je u petak objavilo američko Ministarstvo pravde uključuju opsežnu elektronsku prepisku između princeze Mete-Marit i Epstajna, nakon što je on proglašen krivim za seksualne zločine nad djecom 2008. godine, prenosi Rojters.

U subotu se Mete-Marit, supruga prestolonasljednika Hokona, izvinila zbog održavanja kontakata sa Epstajnom, rekavši da je imala lošu procjenu.