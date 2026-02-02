Sutra višečasovni prekid struje

02.02.2026
14:48
Komentari:0
Dio potrošača na području Trebinja koji se snabdijevaju električnom energijom putem dalekovoda Duži-Hum sutra će ostati bez struje zbog radova na elektromreži.
Iz preduzeća "Elektro-Hercegovina" saopšteno je da struje neće biti u periodu od 8.30 do 14.00 časova.
Radove na elektromreži izvodi preduzeće "Elektro-Hercegovina".
Iz tog preduzeća su zamolili građane za razumijevanje i strpljenje dok traju radovi na mreži.
Gradovi i opštine
6 h0
Gradovi i opštine
8 h0
Gradovi i opštine
23 h0
Gradovi i opštine
1 d0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu