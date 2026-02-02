Logo
Sutra višečasovni prekid struje

02.02.2026

14:48

Сутра вишечасовни прекид струје
Foto: ATV

Dio potrošača na području Trebinja koji se snabdijevaju električnom energijom putem dalekovoda Duži-Hum sutra će ostati bez struje zbog radova na elektromreži.

Iz preduzeća "Elektro-Hercegovina" saopšteno je da struje neće biti u periodu od 8.30 do 14.00 časova.

Radove na elektromreži izvodi preduzeće "Elektro-Hercegovina".

Iz tog preduzeća su zamolili građane za razumijevanje i strpljenje dok traju radovi na mreži.

