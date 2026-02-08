Logo
Preminuo pjevač i tekstopisac benda "3 Doors Down"

08.02.2026

17:04

Pjevač i tekstopisac benda „3 Doors Down“, Bred Arnold, preminuo je nakon borbe sa rakom u 47. godini, objavila je rok grupa na platformi X, prenio je danas BBC.

„Mnogo će nam nedostajati i zauvijek ćemo ga pamtiti“, saopštio je bend.

Grupa je najpoznatija po rok hitovima iz 2000-ih kao što su Kryptonite, Here Without You, When I'm Gone i Loser.

Arnold je u maju 2025. godine objavio da je bolestan i da mu je dijagnostikovan karcinom bubrega u četvrtom stadijumu, koji je metastazirao na pluća.

U svom saopštenju bend je naveo da je, kao osnivač, vokal i originalni bubnjar, Arnold „pomogao u redefinisanju mejnstrim rok muzike, kombinujući post-grandž pristupačnost sa emocionalno direktnim pisanjem pjesama i lirskim temama koje su privlačile slušaoce“.

Originalni bend formiran je u Misisipiju tokom 90-ih godina prošlog vijeka.

Još jedan osnivač originalnog trija, Met Roberts, preminuo je 2016. godine u 38. godini, podsjetio je BBC.

