Preminuo pjevač i tekstopisac benda "3 Doors Down"

08.02.2026
17:04
Komentari:0
Pjevač i tekstopisac benda „3 Doors Down“, Bred Arnold, preminuo je nakon borbe sa rakom u 47. godini, objavila je rok grupa na platformi X, prenio je danas BBC.
„Mnogo će nam nedostajati i zauvijek ćemo ga pamtiti“, saopštio je bend.
Grupa je najpoznatija po rok hitovima iz 2000-ih kao što su Kryptonite, Here Without You, When I'm Gone i Loser.
Arnold je u maju 2025. godine objavio da je bolestan i da mu je dijagnostikovan karcinom bubrega u četvrtom stadijumu, koji je metastazirao na pluća.
U svom saopštenju bend je naveo da je, kao osnivač, vokal i originalni bubnjar, Arnold „pomogao u redefinisanju mejnstrim rok muzike, kombinujući post-grandž pristupačnost sa emocionalno direktnim pisanjem pjesama i lirskim temama koje su privlačile slušaoce“.
Originalni bend formiran je u Misisipiju tokom 90-ih godina prošlog vijeka.
Još jedan osnivač originalnog trija, Met Roberts, preminuo je 2016. godine u 38. godini, podsjetio je BBC.
Ekonomija
3 h0
Svijet
3 h0
Društvo
3 h0
Gradovi i opštine
3 h0
Scena
3 h0
Scena
4 h0
Scena
9 h0
Scena
11 h0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu