Poznato ko je pucao u zgradi opštine - raste broj povrijeđenih

Poznato ko je pucao u zgradi opštine - rasta broj povrijeđenih

Telegraf

19.01.2026

13:38

Познато ко је пуцао у згради општине - расте број повријеђених
Najmanje dvije osobe su poginule, a šest je povrijeđeno u pucnjavi koja se danas dogodila u zgradi opštine u Hribskom u Češkoj.

Iako su mediji prvo objavili da je u pucnjavi ubijena žena, ispostavilo se da je ubijen jedan muškarac, dok je policija tokom intervencije eliminisala napadača.

Šest osoba je u teškom stanju, a najteže je povređena jedna žena. Svi povrijeđeni su prevezeni u bolnicu.

Dvije osobe sa prostrijelnim ranama u grudima primljene su u Masarikovu bolnicu u Usti na Labemu, dok su četiri povrijeđene osobe dovezene u bolnicu u Dečinu. Jedan od povrijeđenih sa prostrjelnom ranom u grudima transportovan je helikopterom, dok je druga osoba dovezena kolima hitne pomoći. Među povrijeđenima je i jedan policajac.

Prema svjedočenjima prisutnih, napadač je lokalni narkoman i sin jedne radnice u opštini.

Incident se dogodio oko 10.30 časova, kada su sve raspoložive policijske snage, uključujući jedinice za razbijanje demonstracija i specijalnu policiju, upućene na lice mjesta.

Prema izjavama lokalnih meštana, napadač je ranije pretio da će jednog dana pucati u opštini Hribskoj. Njegova majka, koja radi u opštini, u trenutku napada pokrila je lice maskom i pobjegla kroz prozor.

Policija je napadača neutralisala na licu mjesta. Nakon intervencije, zgrada je detaljno pretražena i sada je bezbjedna.

Premijer Češke Andrej Babiš izrazio je saučešće žrtvama i njihovim porodicama, ističući žaljenje zbog tragedije koja je potresla lokalnu zajednicu, prenosi Telegraf.

Češka

pucnjava

Komentari (0)
