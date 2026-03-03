Kim Kardašijan i Luis Hamilton snimljeni zagrljeni usred pustinje

Izgleda da je veza Kim Kardašijan i Luisa Hamiltona sve ozbiljnija, s obzirom na to da su ih paparaci ponovo "uhvatili" zajedno.

Rijaliti zvijezda Kim Kardašijan navodno je već neko vrijeme u srećnoj vezi sa slavnim vozačem Formule 1, Luisom Hamiltonom.

Potencijalni par se zajedno pojavio na Superboulu, ali zvanične potvrde u javnosti još uvijek nije bilo.

Kao i obično, glasine se postale neprestane, a navodi se i jedna ranija izjava Kanjea Vesta u kojoj je reper optužio tadašnju suprugu da flertuje sa Hamiltonom.

Kako piše TMZ, stvar je sve ozbiljnija, a njihovi paparaci su uhvatili Kim i Luisa kako uživaju u zalasku sunca nedaleko od jezera Pauel.

Lewis Hamilton and Kim Kardashian in Arizona. pic.twitter.com/i1cK7z1AvR — deni (@fiagirly) March 1, 2026

Par je primijećen van glavnih turističkih ruta, na skrovitoj lokaciji ovog popularnog odmarališta na rijeci Kolorado, koje se prostire kroz Jutu i Arizonu, prenosi B92.

Ovo mirno i luksuzno mjesto, poznato po vožnji čamcima, obično posjećuju imućni putnici koji traže privatnost.

Na snimku se vidi kako se njih dvoje vraćaju ka crnom vozilu koje ih je čekalo parkirano u blizini.

A evo i zanimljivog detalja: njihova lokacija kod jezera Pauel nalazi se nadomak Amangirija, ultraekskluzivnog rizorta sa pet zvjezdica u Juti, blizu granice sa Arizonom, gd‌je su Kim i Luis odseli. Ovo imanje je omiljeno među poznatim ličnostima, uključujući i članove porodice Kardašijan.