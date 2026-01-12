Logo
Large banner

Stevanović nakon pobjede nad Španijom: Ništa nije gotovo

12.01.2026

22:17

Komentari:

0
Стевановић након побједе над Шпанијом: Ништа није готово
Foto: TANJUG/ AMIR HAMZAGIĆ

Šta da kažem... Čestitam igračima i zahvaljujem se publici koja je bila x faktor i dodatna energija i pre isključenja Mandića, rekao je Uroš Stevanović, selektor vaterpolista Srbije, koji je iznio utiske poslije pobjede protiv Španije.

Istakao je kako su to su prljave utakmice.

"Ništa nije gotovo, ništa nismo uradili i nemamo prava na grešku u sledećim utakmicama. Pokazali smo da možemo i da znamo kako da pristupimo utakmici", rekao je Stevanović.

Neki kažu i da je ovo možda najbolji meč ove generacije.

Ватерполо Србија

Ostali sportovi

Delfini jači od Španije i sudija: Srbija potopila špansku "armadu"

"Svaka pobeda nad Španijom ima poseban značaj, svetski su šampion i ovo im je drugi poraz u regularnom delu na pet evropskih prvenstava. Poštujem ih, igra se kao sat, a mi smo borbom i zalaganjem zaslužili pobedu, možda nije izgledalo tako, ali... Možda ne treba da kažem i mislim da srpski vaterpolo više zaslužuje", zaključio je Stevanović.

Podijeli:

Tagovi:

vaterpolisti Srbije

pobjeda

vaterpolo

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Делфини јачи од Шпаније и судија: Србија потопила шпанску "армаду"

Ostali sportovi

Delfini jači od Španije i sudija: Srbija potopila špansku "armadu"

1 h

0
Рукометаши Борца почели припреме за наставак сезоне

Ostali sportovi

Rukometaši Borca počeli pripreme za nastavak sezone

2 h

0
Ватерполо

Ostali sportovi

Francuska se prva plasirala u TOP 12 Evropskog prvenstva u vaterpolu

8 h

0
лед

Ostali sportovi

Opasna nesreća američke bob-ekipe, odbijali se od zidove i padali po ledu

9 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

59

Bračni par iz BiH uhapšen u Italiji

22

56

Najveća pljenidba kokaina na otvorenom moru u istoriji ove zemlje

22

45

Enis Bešlagić poslao poruku iz bolnice

22

38

Istraživanje: Žene mogu da "namirišu" slobodne muškarce

22

30

Ovo je gol kojim je Srbija srušila Španiju

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner