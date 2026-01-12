Stevanović nakon pobjede nad Španijom: Ništa nije gotovo

Šta da kažem... Čestitam igračima i zahvaljujem se publici koja je bila x faktor i dodatna energija i pre isključenja Mandića, rekao je Uroš Stevanović, selektor vaterpolista Srbije, koji je iznio utiske poslije pobjede protiv Španije.

Istakao je kako su to su prljave utakmice.

"Ništa nije gotovo, ništa nismo uradili i nemamo prava na grešku u sledećim utakmicama. Pokazali smo da možemo i da znamo kako da pristupimo utakmici", rekao je Stevanović.

Neki kažu i da je ovo možda najbolji meč ove generacije.

"Svaka pobeda nad Španijom ima poseban značaj, svetski su šampion i ovo im je drugi poraz u regularnom delu na pet evropskih prvenstava. Poštujem ih, igra se kao sat, a mi smo borbom i zalaganjem zaslužili pobedu, možda nije izgledalo tako, ali... Možda ne treba da kažem i mislim da srpski vaterpolo više zaslužuje", zaključio je Stevanović.