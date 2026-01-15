Захарова открила да ли Русија и Кина имају план о заузимању Гренланда

15.01.2026
Русија и Кина никада нису објавиле било какве агресивне планове за заузимање Гренланда, рекла је портпарол руског Министарства спољних послова Марија Захарова.
"Не постоје чињеничне информације које би могле на било који начин да поткријепе такву оптужбу", рекла је Захарова на конференцији за новинаре.
Она је додала да су двије земље недавно објавиле да желе да развијају ову регију и односе са њом.
Захарова је коментарисала изјаве предсједника САД Доналда Трампа о намјери да успостави контролу над Гренландом да би га заштитио од Москве и Пекинга.
