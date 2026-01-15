Путин: Ситуација на међународној сцени све гора

Извор:
Ситуација на међународној сцени се све више погоршава, изјавио је руски предсједник Владимир Путин у Кремљу током церемоније примања акредитива од 34 амбасадора, укључујући и из непријатељских земаља.
Према његовим ријечима, један од кључних фактора развоја човјечанства је међународна сарадња.
"Мир не наступа сам, он се гради, и то сваког дана. Актуелност тога је очигледна, посебно када ситуација на међународној арени све више деградира. Чини ми се да то нико не може да оспори", изјавио је Путин.
Десетине земаља широм свијета тренутно пате од хаоса и безакоња, немају ресурсе како би могле да се заузму за себе, оцијенио је руски лидер.
Међу амбасадорима страних држава су, између осталих, и амбасадори 11 непријатељских држава, као што су Француска, Норвешка и Шведска.
