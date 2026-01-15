Logo
Путин: Ситуација на међународној сцени све гора

Извор:

Спутник Србија

15.01.2026

15:21

Коментари:

Путин: Ситуација на међународној сцени све гора
Фото: Tanjug/AP/Sputnik/Mikhail Sinitsyn

Ситуација на међународној сцени се све више погоршава, изјавио је руски предсједник Владимир Путин у Кремљу током церемоније примања акредитива од 34 амбасадора, укључујући и из непријатељских земаља.

Према његовим ријечима, један од кључних фактора развоја човјечанства је међународна сарадња.

"Мир не наступа сам, он се гради, и то сваког дана. Актуелност тога је очигледна, посебно када ситуација на међународној арени све више деградира. Чини ми се да то нико не може да оспори", изјавио је Путин.

Десетине земаља широм свијета тренутно пате од хаоса и безакоња, немају ресурсе како би могле да се заузму за себе, оцијенио је руски лидер.

Marija Zaharova

Свијет

Захарова: Кршење међународног права је почело признањем Косова

Међу амбасадорима страних држава су, између осталих, и амбасадори 11 непријатељских држава, као што су Француска, Норвешка и Шведска.

Владимир Путин

