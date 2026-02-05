Logo
Јошић: Опозиција врши политички утицај на чланове ЦИК-а

СРНА

05.02.2026

17:26

Јошић: Опозиција врши политички утицај на чланове ЦИК-а
Фото: АТВ

Шеф Изборног штаба добојског СНСД- а Данијел Јошић рекао је да опозиционе странке врше политички утицај на чланове ЦИК-а БиХ да се против чланова бирачких одбора у Добоју подигну кривичне пријаве.

Јошић је негирао наводе предсједника СДС-а Бранка Бланушине да се у Добоју врши притисак на посматраче и гласаче и поручио да СНСД у Добоју има задатак да сачува вољу грађана.

"Нећемо дозволити да нико из других градова и општина долази у Добој и прави било какав неред. То је недопустиво и ми то нећемо прихватити. Настојаћемо да бранимо сваки глас и право грађанима Добоја да изаберу оног за кога су се одлучили и који ће бити њихов избор", рекао је Јошић Срни.

Јошић је навео да опозиција у Републици Српској користи ЦИК као механизам да плаши чланове бирачких одбора пред поновљене изборе у недјељу, 8. фебруара.

Истакао је и да је данашња Бланушина прича у Добоју политичка и то три дана прије избора.

"Добој није град случај с обзиром на то да до сада ниједна кривична пријава против чланова бирачких одбора нема осуђујућу већ ослобађајућу пресуду", рекао је Јошић Срни.

Он је истакао да руководство опозиционих странака својим понашањем највише штете чини управо својим члановима, јер када дође до кривичних пријава не стоје иза њих.

Предсједник Српске демократске странке /СДС/ Бранко Блануша затражио је данас од Окружног јавног тужиоца у Добоју увид у статус пријава које је ова странка предала због сумње на нерегуларности на пријевременим изборима за предсједника Републике Српске, одржаним 23. новембра.

ЦИК БиХ

opozicija

izbori

