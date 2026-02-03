Logo
Будимир: Предузећемо све мјере да изборни дан протекне мирно

Извор:

СРНА

03.02.2026

15:35

Коментари:

0
Министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир рекао је да је неопходно предузети све потребне мјере и радње да би изборни дан протекао мирно и да полицијски службеници неће дозволити било каква нарушавања јавног реда и мира у овом периоду.

Будимир и директор Полиције Републике Српске Синиша Кострешевић посјетили су данас Полицијску станицу Лакташи гдје су разговарали са руководством Полицијске управе Бањалука и командиром станице о актуелној безбједносној ситуацији на подручју града уочи поновљених пријевремених избора за предсједника Републике Српске.

Будимир и Кострешевић упознати су о раду Полицијске станице и активностима које се предузимају на одржавању повољног стања безбједности, саопштено је из МУП-а Српске.

