У породичној кући пронађено тијело младића

Извор:

Аваз

18.01.2026

12:27

У породичној кући пронађено тијело младића
Фото: АТВ

Тијело мушке особе пронађено је јуче у породичној кући у Врнограчу, на подручју Велике Кладуше.

Како је потврђено из Министарства унутрашњих послова Унско-санског кантона, ријеч је о млађој мушкој особи.

- Увиђајне радње су под надзором Кантоналног тужилаштва извршене и обдукција је заказана за данас. Више информација ћемо имати након обдукције. Под надзором Кантоналног тужилаштва спроводе се истражне радње – речено је за „Аваз“.

Према незваничним информацијама „Аваза“ ријеч је о младићу М.К.

Велика Кладуша

пронађено тијело

