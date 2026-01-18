У породичној кући пронађено тијело младића

Извор:
Аваз
18.01.2026
12:27
Коментари:0
Тијело мушке особе пронађено је јуче у породичној кући у Врнограчу, на подручју Велике Кладуше.
Како је потврђено из Министарства унутрашњих послова Унско-санског кантона, ријеч је о млађој мушкој особи.
- Увиђајне радње су под надзором Кантоналног тужилаштва извршене и обдукција је заказана за данас. Више информација ћемо имати након обдукције. Под надзором Кантоналног тужилаштва спроводе се истражне радње – речено је за „Аваз“.
Према незваничним информацијама „Аваза“ ријеч је о младићу М.К.
