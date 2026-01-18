Pakistanac uhapšen zbog krijumčarenja migranata: Pokušao ih sprovesti u BiH

Izvor:
18.01.2026
Crnogorska policija uhapsila je državljanina Pakistana osumnjičenog za krijumčarenje šest osoba iz Indije, Bangladeša, Egipta i Sirije, među kojima su i troje maloljetnika.
"U okviru višemjesečnih aktivnosti usmjerenih na mapiranje ruta kretanja migranata i otkrivanje krijumčara, policija je u graničnom pojasu u mjestu Kljakovica uočila i kontrolisana sedam stranih državljana", saopšteno je iz crnogorske Uprave policije.
Nakon kriminalističke obrade, utvrđeno je da je osumnjičeni Pakistanac grupu migranata sačekao na teritoriji Podgorice sa namjerom da ih, izbjegavajući policijske kontrole i zvanične granične prelaze, sprovede do BiH, sa krajnjim ciljem dolaska u Italiju.
Ovaj Pakistanac je 1. januara zatečen prilikom nezakonitog ulaska iz BiH u Crnu Goru.
Nakon saslušanja u Osnovm državnom tužilaštvu u Nikšiću, Pakistancu je određeno zadržavanje do 72 sata.
