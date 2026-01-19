Орбан: Солидарност са шпанским народом у тешком тренутку

19.01.2026
Мађарски премијер Виктор Орбан истакао је да Мађарска стоји у солидарности са шпанским народом, након што је у судару два воза на југу Шпаније погинуло најмање 39 људи.
"Наше мисли и молитве су са жртвама и њиховим породицама након трагичне жељезничке несреће у Шпанији", написао је Орбан на "Иксу".
У синоћњој жељезничкој несрећи у Шпанији, када су два воза искочила из шина, погинуло је најмање 39 људи, а број повређених повећан је на најмање 73, од којих је 24 у тешком стању.
