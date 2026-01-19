Logo
Large banner

Орбан: Солидарност са шпанским народом у тешком тренутку

19.01.2026

09:59

Коментари:

0
Орбан: Солидарност са шпанским народом у тешком тренутку
Фото: Tanjug/Photo/Geert Vanden Wijngaert

Мађарски премијер Виктор Орбан истакао је да Мађарска стоји у солидарности са шпанским народом, након што је у судару два воза на југу Шпаније погинуло најмање 39 људи.

"Наше мисли и молитве су са жртвама и њиховим породицама након трагичне жељезничке несреће у Шпанији", написао је Орбан на "Иксу".

У синоћњој жељезничкој несрећи у Шпанији, када су два воза искочила из шина, погинуло је најмање 39 људи, а број повређених повећан је на најмање 73, од којих је 24 у тешком стању.

Подијели:

Таг:

Виктор Орбан

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Француској пријети потоп: Почела евакуација становништва

Свијет

Француској пријети потоп: Почела евакуација становништва

3 ч

0
Дјечак (2) доживио мождану смрт након операције: Родитељи се надали чуду, криве љекаре за немар

Свијет

Дјечак (2) доживио мождану смрт након операције: Родитељи се надали чуду, криве љекаре за немар

3 ч

0
Руска ПВО оборила 92 украјинска дрона

Свијет

Руска ПВО оборила 92 украјинска дрона

4 ч

0
Хаос у жељезничком саобраћају након несреће у Шпанији

Свијет

Колапс након тешке несреће: Поремећен саобраћај више од 200 возова

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

13

20

Стевандић: Зашто посланици бјеже са гласања?

13

07

У пливању за часни крст учествовао и петогодишњак

13

07

Цјеновник цркве запалио мреже: Наплаћују опрост

13

04

Далибор Кајиш први допливао до Часног крста у Бањалуци

13

01

Најгоре снајке на свијету се рађају само у три знака хороскопа

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner