Откривен огроман безбједносни пропуст у популарној апликацији

Истраживачи сајбер-безбједности са Универзитета у Бечу и организације СБА Ресеарцх пријавили су да су искористили безбједносни пропуст у популарној апликацији Воцап.
На тај начин су успјели да направе "телефонски именик" свих корисника апликације.
Пропуст који су аустријски истраживачи искористили омогућио је прављење огромне базе података која садржи информације о свим Воцап корисницима - око 3.5 милијарди налога.
До овога је дошло због лоше подешеног интерфејса који није имао ограничења за захтјеве за корисничким подацима.
То је омогућило истраживачима да добијају податке о чак 100 милиона бројева телефона на сат.
Тако је у релативно кратком времену направљена база са 3.5 милијарди активних Воцап налога.
Поред бројева телефона, прикупљени подаци су укључивали и профилне фотографије, статус поруке и разне техничке детаље, попут оперативног система који корисник користи.
Срећом, компанија Мета је обавијештена о рањивости; програмери су увели строга ограничења брзине претраге како би спријечили овакве масовне упите.
Такође, нема потврђених случајева да су овај пропуст искористиле неовлашћене особе.
