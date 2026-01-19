Logo
Откривен огроман безбједносни пропуст у популарној апликацији

Извор:

Блиц

19.01.2026

10:07

Vocap telefon
Фото: Anton/Pexels

Истраживачи сајбер-безбједности са Универзитета у Бечу и организације СБА Ресеарцх пријавили су да су искористили безбједносни пропуст у популарној апликацији Воцап.

На тај начин су успјели да направе "телефонски именик" свих корисника апликације.

Пропуст који су аустријски истраживачи искористили омогућио је прављење огромне базе података која садржи информације о свим Воцап корисницима - око 3.5 милијарди налога.

До овога је дошло због лоше подешеног интерфејса који није имао ограничења за захтјеве за корисничким подацима.

То је омогућило истраживачима да добијају податке о чак 100 милиона бројева телефона на сат.

Тако је у релативно кратком времену направљена база са 3.5 милијарди активних Воцап налога.

Поред бројева телефона, прикупљени подаци су укључивали и профилне фотографије, статус поруке и разне техничке детаље, попут оперативног система који корисник користи.

Срећом, компанија Мета је обавијештена о рањивости; програмери су увели строга ограничења брзине претраге како би спријечили овакве масовне упите.

Такође, нема потврђених случајева да су овај пропуст искористиле неовлашћене особе.

Воцап

Мобилни телефон

