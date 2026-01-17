Да ли нас чека духовна апокалипса? Људи се окрећу четботовима који тврде да су Бог

Извор:
Курир
17.01.2026
16:42
Коментари:0
Милиони људи се окрећу АИ четботовима који тврде да су Бог ради духовног вођства, замјењујући традиционалне верске праксе. Стручњаци упозоравају да ова дигитална вјера може створити површне и потенцијално штетне илузије без праве људске повезаности.
Вјера се преселила на ваше телефоне, и то не на неки обичан начин, сада милиони људи исповиједају своје најинтимније тајне и молитве вештачкој интелигенцији која тврди да је глас самог Бога. Да, добро сте прочитали. Дигитални „Бог“ вам се обраћа са екрана, обећавајући спасење и одговоре, док ви у ствари причате са сложеним алгоритмом.
Апликација Библија Chat има преко 25 милиона корисника широм свијета и тврди да је највећи вјерни водич у дигиталном добу. Креирана искључиво из библијских текстова и уз помоћ црквених великодостојника, ова „света АИ“ покушава да замени свештенике, свештенице, па чак и самог Бога. Али, да ли машина без душе може икада разумјети шта је вјера?
Регион
Мјештани Зете опет блокирали путеве ка Цетињу и Бару
Млади данас готово да никада нису крочили у цркву или синагогу, али то није проблем, сада имају веру на клик. Верски лидери не крију забринутост, али и фасцинацију: милиони људи прихватају да им „духовне поруке“ стижу од бота који нема осећај, ни савест, ни душу.
Британски рабин Џонатан Ромаин каже да су ове апликације „нове клупе“ за оне без вјере у старе институције. Умјесто да траже смисао кроз молитву у заједници, људи се окрећу дигиталним пророцима који им дају оно што желе да чују, а не оно што им је потребно. Да ли је ово крај традиционалне вјере или почетак нове, опасне ере?
Оно што корисници не схватају јесте да су ови АИ „духовни савјетници“ само сложени статистички модели. Они не осећају, не разумеју ни мало, већ манипулишу ријечима из Библије како би задовољили кориснике и одржали илузију вјере.
Хајди Кембел, стручњак за технологију и религију, упозорава да АИ нема ни трунке духовног расуђивања. Ово није Бог, већ машина која говори оно што јој алгоритам каже да људи желе да чују. Питање је колико ће овакве лажне утехе утицати на духовно здравље људи?
Није само ријеч о вери, неки корисници постају емотивно зависни од ових четботова, развијајући везе са нечим што не може волети назад. Ова дигитална „пријатељства“ могу довести до озбиљних менталних проблема, па се већ говори о новом феномену, „АИ психози“.
Република Српска
Мазалица поручио Црнатку: Влада се бира у НСРС
Алекс Џонс, оснивач молитвене апликације Hallow, упозорава да ови роботи немају душу и не могу замијенити људску блискост и заједницу. Ако дозволимо да нас машине воде кроз духовни живот, ризикујемо да изгубимо оно што је вјера заиста значила, људску повезаност и смисао.
Налазимо се на ивици нове, дигиталне ере вјере, гдје технологија мијења сам смисао духовности. Али да ли нас ова нова дигитална религија води ка спасењу или ка духовној пропасти? Да ли ће „богови“ у машинском коду уништити вијековне традиције и претворити вјеру у површну илузију?
Једно је сигурно, веровање у „дигиталног Бога“ је апсурд који може имати далекосежне посљедице по наш идентитет и друштво. У свијету у којем технологија може глумити Бога, ко нам гарантује да још нисмо изгубили себе?
(Курир)
Наука и технологија
7 ч0
Наука и технологија
19 ч0
Наука и технологија
21 ч0
Наука и технологија
23 ч0
Најновије
Најчитаније
17
14
17
05
17
00
16
55
16
51
Тренутно на програму