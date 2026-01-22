Osvajao turnire u Srpskoj, poslao Nadala u penziju: Ko je naredni rival Đokovića

Novak Đoković nastavlja svoj put ka istoriji u Melburnu, a prepreka u trećem kolu biće mu čovjek čije ime mnogi lome jezikom, ali čiju će ruku istorija pamtiti kao onu koja je zadala posljednji udarac "Biku sa Majorke".

Nakon što je rutinski "pregazio" Frančeska Maestrelija, najboljeg tenisera svijeta ikada čeka duel sa Holanđaninom Botikom van de Zandšulpom.

Iako na prvi pogled možda ne zvuči kao ime iz samog svjetskog vrha, Botikova životna i sportska priča su sve samo ne obične.

Zvuči nevjerovatno, ali čovjek koji danas stoji na putu Đokoviću, prije samo nekoliko godina igrao je tenis po terenima u Republici Srpskoj! Botik je 2019. godine krčio svoj put kroz ITF Fjučerse, a titulu je podigao u Prijedoru, dok je u Doboju zaustavljen tek u finalu. Ti bodovi sa šljake bili su mu odskočna daska za ono što će uslijediti.

Ozbiljan tenis počeo je da igra 2021. godine, kada je kao kvalifikant stigao do četvrtfinala US Opena, što mu je i uspjeh karijere, a kasnije je stigao i do 22. mjesta na ATP listi.

Ipak, ono po čemu će Van de Zandšulp zauvijek ostati upisan u istorijskim knjigama dogodilo se u Malagi. On je bio taj koji je u četvrtfinalu Dejvis Kupa nanio posljednji poraz u karijeri legendarnom Rafaelu Nadalu (2:0 u setovima) i tako ga zvanično poslao u penziju.

"Bio je to jako težak posao, igrati protiv Rafe ovdje u Španiji, protiv najvećeg sportiste Španije svih vremena... Dok sam odrastao, bio mi je najveći idol. Bilo mi je izuzetno teško, morao sam da uradim sve što znam da bih ga pobijedio", priznao je Botik nakon tog istorijskog trijumfa.

Osim po tenisu, Botik je postao legendaran i po svom imenu koje je "nepremostiva prepreka" za njegove kolege. Najbolji primjer je Danil Medvedev, koji je svojevremeno pred novinarima potpuno "izlomio jezik" pokušavajući da izgovori ime Holanđanina, što je izazvalo smijeh u cijelom teniskom svijetu. Čak i kada je sam Botik pokušao da pomogne svojim holandskim akcentom, mnogi su ostali zbunjeni.

Van de Zandšulp je igrač koji je na Australijan openu 2022. stigao do treće runde, isti uspjeh je ponovio na Rolan Garosu, dok je na Vimbldonu otišao korak dalje (osmina finala). Ipak, Novak Đoković igra u "svom dvorištu". Nakon demoliranja Martineza i Maestrelija, jasno je da je srpski as u dobroj formi, ali će protiv "dželata Rafe Nadala" i "šampiona Prijedora" morati da bude na oprezu, piše "Telegraf".