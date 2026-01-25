Najveća prosječna plata u Srpskoj isplaćena je u ovoj djelatnosti

Prosječna neto plata u Republici Srpskoj isplaćena u decembru iznosi 1.580 KM i veća je za 17 KM nego prosječna neto plata isplaćena u novembru 2025. godine, .

Najveća prosječna plata isplaćena je u djelatnosti vađenje ruda i kamena i iznosi 2.008 KM, a najmanja prosječna plata isplaćena je u oblasti poslovanje nekretninama i iznosi 1.191 KM.

Sindikalna potrošačka korpa za decembar 2025. godine iznosila je 2.815 KM i prosječna neto plata je pokriva sa 56,12 odsto.

Sindikalna potrošačka korpa sadrži troškove za prehranu, stanovanje i komunalne usluge, tekuće održavanje domaćinstva, odjeću i obuću, higijenu i njegu zdravlja, prevoz, obrazovanje i kulturu.

Porodice u Republici Srpskoj su najviše novca trošile na prehranu - 1.294 KM.

Za stanovanje i komunalne usluge bilo je potrebno izdvojiti 687 KM, za prevoz 226 KM, nabavka odjeće i obuće koštala je 235 KM, dok je za tekuće održavanje domaćinstva u decembru mjesecu bilo potrebno izdvojiti 162 KM.