S koje udaljenosti kamere za brzinu snimaju vozila?

ATV

23.01.2026

12:40

ГАТСО РТ4 фиксна камера за надзор брзине уз пут
Foto: Screenshot / YouTube

Fiksne kamere za brzinu u Hrvatskoj ne snimaju s velikih udaljenosti. Provjerili smo koliki je njihov stvarni domet i kada bilježe prekršaj.

Pitanje s koje udaljenosti kamere za nadzor brzine u Hrvatskoj mogu snimiti vozilo često zanima vozače, posebno one koji svakodnevno prolaze pored fiksnih kućišta uz put.

Iako se među vozačima često spominju velike udaljenosti, stvarni domet kamera koje se koriste u saobraćajnoj kontroli znatno je manji i jasno definisan tehničkim karakteristikama uređaja.

Koliki je stvarni domet fiksnih kamera za brzinu?

Fiksne kamere za kontrolu brzine koje se najčešće koriste na hrvatskim putevima, poput uređaja GATSO RT4, imaju maksimalni domet mjerenja brzine do 100 metara.

Unutar tog raspona kamera može:

  • precizno izmjeriti brzinu vozila
  • snimiti jasnu fotografiju
  • zabilježiti registarsku oznaku

Minimalna udaljenost na kojoj sistem započinje mjerenje iznosi oko 10 metara, što znači da kamera ne snima cijelu dionicu puta, već samo unaprijed definisani segment.

Da li kamera snima vozilo čim je vidite?

Ne. Iako se kućište kamere može uočiti sa znatno veće udaljenosti, kamera ne bilježi prekršaje dok se vozilo ne nađe unutar zone mjerenja.

Tek u tom području:

  • očitanje brzine je dovoljno precizno
  • kvalitet fotografije zadovoljava pravne standarde
  • može se pokrenuti prekršajni postupak

Mit o “snimanju s kilometra udaljenosti”

Tvrdnje da fiksne kamere snimaju vozila s nekoliko stotina metara ili čak kilometara nisu tačne kada je riječ o sistemima koji se pretežno koriste u Hrvatskoj, piše "Podravski".

Veći dometi mogu se odnositi na:

  • policijske radare
  • laserske uređaje u mobilnim kontrolama

Ali ne i na klasične kamere postavljene u stacionarnim kućištima.

Koliko je udaljen znak upozorenja od kamere?

Kada je riječ o udaljenosti između saobraćajnog znaka koji najavljuje kameru za brzinu i same kamere, u Hrvatskoj ne postoji zakonom propisana fiksna udaljenost.

Znak se postavlja:

  1. u skladu s vrstom puta
  2. prema opštim sigurnosnim uslovima
  3. bez jedinstvenog pravila o tačnoj udaljenosti.

Tagovi:

kamera

Radar

Fiksne kamere brzina

Domet kamere za brzinu

GATSO RT4

