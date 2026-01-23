S koje udaljenosti kamere za brzinu snimaju vozila?

Izvor:
ATV
23.01.2026
12:40
Komentari:0
Fiksne kamere za brzinu u Hrvatskoj ne snimaju s velikih udaljenosti. Provjerili smo koliki je njihov stvarni domet i kada bilježe prekršaj.
Pitanje s koje udaljenosti kamere za nadzor brzine u Hrvatskoj mogu snimiti vozilo često zanima vozače, posebno one koji svakodnevno prolaze pored fiksnih kućišta uz put.
Iako se među vozačima često spominju velike udaljenosti, stvarni domet kamera koje se koriste u saobraćajnoj kontroli znatno je manji i jasno definisan tehničkim karakteristikama uređaja.
Fiksne kamere za kontrolu brzine koje se najčešće koriste na hrvatskim putevima, poput uređaja GATSO RT4, imaju maksimalni domet mjerenja brzine do 100 metara.
Minimalna udaljenost na kojoj sistem započinje mjerenje iznosi oko 10 metara, što znači da kamera ne snima cijelu dionicu puta, već samo unaprijed definisani segment.
Ne. Iako se kućište kamere može uočiti sa znatno veće udaljenosti, kamera ne bilježi prekršaje dok se vozilo ne nađe unutar zone mjerenja.
Tvrdnje da fiksne kamere snimaju vozila s nekoliko stotina metara ili čak kilometara nisu tačne kada je riječ o sistemima koji se pretežno koriste u Hrvatskoj, piše "Podravski".
Ali ne i na klasične kamere postavljene u stacionarnim kućištima.
Kada je riječ o udaljenosti između saobraćajnog znaka koji najavljuje kameru za brzinu i same kamere, u Hrvatskoj ne postoji zakonom propisana fiksna udaljenost.
Auto-moto
7 h0
Auto-moto
1 d0
Auto-moto
1 d0
Auto-moto
2 d0
Najnovije
Najčitanije
17
09
17
02
16
55
16
54
16
52
Trenutno na programu