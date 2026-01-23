S koje udaljenosti kamere za brzinu snimaju vozila?

Fiksne kamere za brzinu u Hrvatskoj ne snimaju s velikih udaljenosti. Provjerili smo koliki je njihov stvarni domet i kada bilježe prekršaj.

Pitanje s koje udaljenosti kamere za nadzor brzine u Hrvatskoj mogu snimiti vozilo često zanima vozače, posebno one koji svakodnevno prolaze pored fiksnih kućišta uz put.

Iako se među vozačima često spominju velike udaljenosti, stvarni domet kamera koje se koriste u saobraćajnoj kontroli znatno je manji i jasno definisan tehničkim karakteristikama uređaja.

Koliki je stvarni domet fiksnih kamera za brzinu?

Fiksne kamere za kontrolu brzine koje se najčešće koriste na hrvatskim putevima, poput uređaja GATSO RT4, imaju maksimalni domet mjerenja brzine do 100 metara.

Unutar tog raspona kamera može:

precizno izmjeriti brzinu vozila

snimiti jasnu fotografiju

zabilježiti registarsku oznaku

Minimalna udaljenost na kojoj sistem započinje mjerenje iznosi oko 10 metara, što znači da kamera ne snima cijelu dionicu puta, već samo unaprijed definisani segment.

Da li kamera snima vozilo čim je vidite?

Ne. Iako se kućište kamere može uočiti sa znatno veće udaljenosti, kamera ne bilježi prekršaje dok se vozilo ne nađe unutar zone mjerenja.

Tek u tom području:

očitanje brzine je dovoljno precizno

kvalitet fotografije zadovoljava pravne standarde

može se pokrenuti prekršajni postupak

Mit o “snimanju s kilometra udaljenosti”

Tvrdnje da fiksne kamere snimaju vozila s nekoliko stotina metara ili čak kilometara nisu tačne kada je riječ o sistemima koji se pretežno koriste u Hrvatskoj, piše "Podravski".

Veći dometi mogu se odnositi na:

policijske radare

laserske uređaje u mobilnim kontrolama

Ali ne i na klasične kamere postavljene u stacionarnim kućištima.

Koliko je udaljen znak upozorenja od kamere?

Kada je riječ o udaljenosti između saobraćajnog znaka koji najavljuje kameru za brzinu i same kamere, u Hrvatskoj ne postoji zakonom propisana fiksna udaljenost.

Znak se postavlja: