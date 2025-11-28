Logo
Large banner

Стравична несрећа у Блажују: Пјешака ударио воз, погинуо на лицу мјеста

Извор:

Аваз

28.11.2025

09:39

Коментари:

0
пруга илустрација
Фото: АТВ

Једна особа погинула је јутрос, 28. новембра, на подручју Блажуја када ју је ударио воз.

Мерсиха Новалић, портпаролка МУП-а Кантона Сарајево, потврдила је да се несрећа десила јутрос, а "Аваз" пише да је страдао мигрант.

Доктор болница

Здравље

У бијељинској и фочанској регији највише респираторних инфекција

"У 7.55 сати је пријављено нашој полицијској управи да је дошло до несреће у којој је настрадао пјешак у удару воза и за сад прелиминарно што се може рећи јесте да је ријеч о особи афроазијског поријекла. У 8.20 је констатована смрт ове особе од стране тима љекара који су изашли на терен", рекла је она.

Подијели:

Тагови:

несрећа

Blažuj

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Огласила се другарица погинуле Ане Радовић: Жељела је...

Хроника

Огласила се другарица погинуле Ане Радовић: Жељела је...

6 ч

0
Мапа кретања возила у ком су погинули Ана и Александар

Хроника

Мапа кретања возила у ком су погинули Ана и Александар

7 ч

1
Запаљен службени ауто града Мостара

Хроника

Двије особе учествовале у паљењу аутомобила Мариа Кордића

8 ч

1
Ужас у БиХ: Дјевојка пријавила полицајце за сексуално узнемиравање

Хроника

Ужас у БиХ: Дјевојка пријавила полицајце за сексуално узнемиравање

19 ч

3
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

43

"Синер је добио повлашћен третман, а мене су згазили"

15

42

Медији: Проблем су играчи, Обрадовић не повлачи оставку

15

31

Ови обрасци понашања указују на то да сте имали тешко дјетињство које је оставило трага

15

28

Крај! Обрадовић одбио да се врати на клупу Партизана

15

27

Крњи Уставни суд оспорио поједине тачке закључака НСРС

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner