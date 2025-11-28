Стравична несрећа у Блажују: Пјешака ударио воз, погинуо на лицу мјеста

Извор:
Аваз
28.11.2025
09:39
Коментари:0
Једна особа погинула је јутрос, 28. новембра, на подручју Блажуја када ју је ударио воз.
Мерсиха Новалић, портпаролка МУП-а Кантона Сарајево, потврдила је да се несрећа десила јутрос, а "Аваз" пише да је страдао мигрант.
Здравље
У бијељинској и фочанској регији највише респираторних инфекција
"У 7.55 сати је пријављено нашој полицијској управи да је дошло до несреће у којој је настрадао пјешак у удару воза и за сад прелиминарно што се може рећи јесте да је ријеч о особи афроазијског поријекла. У 8.20 је констатована смрт ове особе од стране тима љекара који су изашли на терен", рекла је она.
Најновије
Најчитаније
15
43
15
42
15
31
15
28
15
27
Тренутно на програму