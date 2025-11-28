Logo
Da li će se dešavanje u NIS-u odraziti na tržište BiH?

ATV

28.11.2025

Да ли ће се дешавање у НИС-у одразити на тржиште БиХ?
Sankcije Amerike NIS-u uvele su Srbiju u period dugoročnog iščekivanja zbog konačne odluke Stejt departmenta. Srbija je pripremljena i na najgore scenarije, ali jasno u Beogradu ističu da imaju punu podršku Mađarske.

„U svakom slučaju građani Srbije nemaju šta da brinu zahvaljujući našim mađarskim prijateljima obezbjedićemo punu snadbjevenost naših građana“, rekao je Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije

Postavlja se pitanje kako će cjelokupna situacija oko NIS-a odraziti na snadbjevenost naših prostora. Tržište nafte Republike Srpske ne bi trebalo biti ugroženo nakon što je Srbija prešla na tihi režim rada. U slučaju da bi sve ostalo kao do sad i Srbija nalazila nove dobavljače, uticaji na tržište BiH bi bili minorni.

"Želim reći građanima da ne treba da budu zabrinuti. Na pordručju republike srpske ne bi trebalo da bude vidljivog poremećaja u snadbjevanju. Cijenimo da bi se mogli javljati problemi u transportu povećanju troškova transporta", rekao je Petar Đokić, ministar energetike i rudarstva Republike Srpske.

„Što se tiče tržišta Republike Srpske ono nesmetano funkcioniše jer znamo da je NIS snadbjevao 15 procenata tržišta BiH“. Logistika se preusmjerila na rafinerije u okruženju i nakon prestanka isporučivanja rafinerije iz Pančeva tržište funkcioniše nesmetano“, rekao je Đorđe Savić, predsjedavajući Grupacije za promet naftom i naftnim derivatima Privredne komore Republike.

Ekonomista Saša Grabovac kaže da posljedice mogu biti za radnike koji rade u Nisovim firmama, a njih je oko 500.

"Posljedice mogu biti za radnike kojih ima oko 500 koji rade u nisovim firmama, odnosno gaspromovim firmama u BiH, tako da je za očekivati da bi oni mogli ostati bez posla", rekao je ekonomista Saša Grabovac.

Analitičar Nebojša Obrknežev pojasnio ne vidi razlog da Stejt department ne odobri NIS-u licencu za rad s obzirom na to da se uvođenje sankcija do sada odlagalo nekoliko puta, kao i da je došlo do izuzeća početnih sankcija Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila.

„Ukoliko se licenca i ne odobri na primjer to ide direktno na teret budžeta Republike Srbije a ne građana tako da se tu država ponijela izuzetno jako i spremno ako govorimo ekonomski i finansijski", kaže Analitičar Nebojša Obrknežev .

Prema mišljenju stručnjaka iz grupacije za promet naftom i naftnim derivatima situacija oko NIS-a mogla je biti razriješena još ranije da je Gasprom prodao svoj udio od 11,3 odsto akcija.

„Koliko vidimo iz medija OFAK i Amerika nisu zadovoljni takvim ishodom i po mom mišljenju najmanje jedna strana će makar jedna strana će iz svega ovoga izaći nezadovoljna i pognute glave", rekao je Đorđe Savić predsjedavajući Grupacije za promet naftom i naftnim derivatima Privredne komore Republike.

Podsjetimo, u utorak, 25. novembra, Vučić je naglasio je da rafinerija NIS-a još nije ugašena, ali da je prešla na niži režim rada, odnosno "tihi hod", i dodao da će doći do potpunog zaustavljanja rada rafinerije ako Srbija ne dobije licencu od američkog OFAK-a.

