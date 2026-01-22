Hladna januarska agonija se završava ovaj vikend

22.01.2026
"Što ste se žalili na led i snijeg, žalili ste se", poručio je Sladić.
Najpoznatiji bh. meteorolog Nedim Sladić otkrio je da se trosedmična "agonija" sa snijegom i ledom završava ovog vikenda.
Uz postepeno jačanje juga tokom subote i jaču kišu u nedjelju uslijediti će topljenje.
Do ponedjeljka, bjelkasto-sivu podlogu mijenja zelena.
I bh. meteozi na stranici BH Meteo su otkrili da će vikend obilježiti jačanje južine uz većinom umjeren do lokalno na udare jak jugo.
