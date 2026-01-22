Logo
Hladna januarska agonija se završava ovaj vikend

22.01.2026

16:24

Хладна јануарска агонија се завршава овај викенд

"Što ste se žalili na led i snijeg, žalili ste se", poručio je Sladić.

Najpoznatiji bh. meteorolog Nedim Sladić otkrio je da se trosedmična "agonija" sa snijegom i ledom završava ovog vikenda.

"Što ste se žalili na led i snijeg, žalili ste se", poručio je Sladić.

Uz postepeno jačanje juga tokom subote i jaču kišu u ned‌jelju uslijediti će topljenje.

MESO-250925

Društvo

Više od 400 uzoraka mesa u BiH palo na analizama

Do poned‌jeljka, bjelkasto-sivu podlogu mijenja zelena.

I bh. meteozi na stranici BH Meteo su otkrili da će vikend obilježiti jačanje južine uz većinom umjeren do lokalno na udare jak jugo. 

