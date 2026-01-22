Logo
Large banner

Čolić otkrio koju pjesmu ne pjeva na koncertima, napisao ju je Đorđe Balašević

Izvor:

Telegraf

22.01.2026

18:14

Komentari:

0
Чолић открио коју пјесму не пјева на концертима, написао ју је Ђорђе Балашевић
Foto: Youtube

Balkanska zvijezda Zdravko Čolić, gostujući u popularnoj makedonskoj emisiji "Eden na eden", otvorio je dušu o pjesmama koje su obilježile njegovu karijeru, ali i o onima koje mu je žao što nije on potpisao.

Među hiljadama hitova koje je čuo i otpevao, Čola je izdvojio jedan naslov kao apsolutni vrhunac emocije i pjesničkog umijeća - numeru koju je za njega napisao Đorđe Balašević - „Sačuvaj me, Bože, njene ljubavi“.

Himna svake iskrene ljubavi

Čolić nije štedeo riječi hvale za „panonskog mornara“, ističući da je ova pjesma mnogo više od obične kompozicije. Prema njegovim riječima, to je najiskrenija ispovijest koju jedan muškarac može uputiti voljenoj ženi.

balasevic

Scena

Đole Balašević nije pisao pjesme Lepoj Breni

„To je pjesma koju ja ne pjevam, a koju bih volio da sam ja otpjevao. Đorđe Balašević ju je napisao svojoj ženi, Olji. Ali, vjerujte mi, svaki čovjek bi tu pjesmu mogao napisati svojoj supruzi. Ne postoji bolja pjesma koju sam ikada čuo u životu“, priznao je Čolić sa setom u glasu.

Zašto je Čola ne pjeva na koncertima?

Iako bi publika širom regiona bez sumnje bila oduševljena da čuje „Sačuvaj me, Bože, njene ljubavi“ u Čolićevoj interpretaciji, legendarni pjevač je objasnio zašto je ona rijetko, ili gotovo nikad, deo njegovog koncertnog repertoara. Razlog je, kako kaže, preveliki emotivni naboj koji pjesma nosi.

balasevic

Scena

Olivera Balašević otkrila zbog čega je vratila djevojačko prezime

„Ja je ne pjevam na koncertu jer, kad tu pjesmu otpjevaš, nakon nje jednostavno nema dalje. Poslije nje možeš samo da ideš kući da spavaš. Toliko emocija ima u njoj da se čitav koncertni naboj tu završava“, objasnio je Zdravko.

(Telegraf)

Podijeli:

Tagovi:

Zdravko Čolić

pjesma

Đorđe Balašević

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Здравко Чолић због овога одбио да пјева за невјероватну суму

Scena

Zdravko Čolić zbog ovoga odbio da pjeva za nevjerovatnu sumu

1 mj

0
Здравко Чолић открио да ли прижељкује унучиће

Scena

Zdravko Čolić otkrio da li priželjkuje unučiće

3 mj

0
Здравко Чолић минут на прослави наплаћује 1.000 евра

Scena

Zdravko Čolić minut na proslavi naplaćuje 1.000 evra

3 mj

0
''Воли те твој Чоки'': Популарни пјевач се емотивно опростио од Халида Бешлића

Scena

''Voli te tvoj Čoki'': Popularni pjevač se emotivno oprostio od Halida Bešlića

3 mj

0

Više iz rubrike

"Гори у бикинију": Наша пјевачица којој треба 9.000 евра мјесечно да "преживи", сад ужива са милионером

Scena

"Gori u bikiniju": Naša pjevačica kojoj treba 9.000 evra mjesečno da "preživi", sad uživa sa milionerom

3 h

0
Тошић из освете избацио Карлеушине љубимце из куће и отпустио кућне помоћнице?!

Scena

Tošić iz osvete izbacio Karleušine ljubimce iz kuće i otpustio kućne pomoćnice?!

3 h

0
Парис Хилтон снимак

Scena

"Jedna noć u Parizu": Paris Hilton o eksplicitnom snimku

4 h

0
Глумица позира на промоцији филма

Scena

Gledaoci otkrili da je Sidni Svini glumila u erotskom trileru

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

56

Kakav potres: Njemačka razmatra bojkot Svjetskog prvenstva

20

50

Zvezda pobijedila u Švedskoj i izborila nokaut fazu – živi san o osmini finala

20

39

"Kako mi lažemo...pardon, živimo": Zelenski u Davosu, uz lapsus, pozvao na "oduzimanje" ruskih tankera

20

36

Mladić za kojim su tragali svi u BiH pronađen - nalazi se u zatvoru

20

24

Poznata influenserka poginula u saobraćajnoj nesreći u Slovačkoj

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner