Čolić otkrio koju pjesmu ne pjeva na koncertima, napisao ju je Đorđe Balašević

Balkanska zvijezda Zdravko Čolić, gostujući u popularnoj makedonskoj emisiji "Eden na eden", otvorio je dušu o pjesmama koje su obilježile njegovu karijeru, ali i o onima koje mu je žao što nije on potpisao.

Među hiljadama hitova koje je čuo i otpevao, Čola je izdvojio jedan naslov kao apsolutni vrhunac emocije i pjesničkog umijeća - numeru koju je za njega napisao Đorđe Balašević - „Sačuvaj me, Bože, njene ljubavi“.

Himna svake iskrene ljubavi

Čolić nije štedeo riječi hvale za „panonskog mornara“, ističući da je ova pjesma mnogo više od obične kompozicije. Prema njegovim riječima, to je najiskrenija ispovijest koju jedan muškarac može uputiti voljenoj ženi.

„To je pjesma koju ja ne pjevam, a koju bih volio da sam ja otpjevao. Đorđe Balašević ju je napisao svojoj ženi, Olji. Ali, vjerujte mi, svaki čovjek bi tu pjesmu mogao napisati svojoj supruzi. Ne postoji bolja pjesma koju sam ikada čuo u životu“, priznao je Čolić sa setom u glasu.

Zašto je Čola ne pjeva na koncertima?

Iako bi publika širom regiona bez sumnje bila oduševljena da čuje „Sačuvaj me, Bože, njene ljubavi“ u Čolićevoj interpretaciji, legendarni pjevač je objasnio zašto je ona rijetko, ili gotovo nikad, deo njegovog koncertnog repertoara. Razlog je, kako kaže, preveliki emotivni naboj koji pjesma nosi.

„Ja je ne pjevam na koncertu jer, kad tu pjesmu otpjevaš, nakon nje jednostavno nema dalje. Poslije nje možeš samo da ideš kući da spavaš. Toliko emocija ima u njoj da se čitav koncertni naboj tu završava“, objasnio je Zdravko.

