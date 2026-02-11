Otkriveno na koji način se Epstajn obogatio

Skaj njuz je istražio kako je osramoćeni seksualni prestupnik Džefri Epstajn mogao da finansira zločine koje je počinio. Istraga otkriva da je od rane faze njegove karijere bilo jasno da je znao kako da se izvuče sa lažima kako bi napunio svoje džepove.

Džefri Epstajn je imao moć i uticaj jer je imao novac. Privlačio je bogatstvo i ljude koji su ga takođe željeli. Njegovo bogatstvo je omogućilo zločine koje je počinio. Uloga novca u svemu ovome ne može se potcijeniti.

Rezidencija na Menhetnu, dva ostrva, tri aviona...

Haotične posljedice njegove smrti ostavile su mnoga pitanja o tome kako je došao do tolikog novca. Njegovo carstvo obuhvatalo je najveću privatnu rezidenciju na Menhetnu, dva suncem obasjana ostrva i tri aviona.

Da li su to bili plodovi čiste finansijske vještine ili su postojali mračniji elementi; ucjena prikrivena finansijskom stručnošću i sloboda da se umiješaju osobe od interesa za bezbjednosne službe?

Evo šta je do sada poznato.

Koliko je novca imao Epstajn?

Dokument koji je osuđeni pedofil potpisao samo dva dana prije samoubistva 2019. godine sugeriše da je njegova imovina vrijedila oko 580 miliona dolara, što je u to vrijeme bilo približno 475 miliona evra, prije poreza i obaveza.

Fond iz 1953. godine – vjerovatno nazvan po godini njegovog rođenja – bio je fond koji je omogućavao da identitet nasljednika ostane skriven, za razliku od običnog testamenta.

Konačnu verziju dokumenta, u kojoj je veći dio cenzurisan, prvi put je prošle nedjelje objavilo Ministarstvo pravde SAD (DoJ). Ona pokazuje da je više od 40 ljudi trebalo da naslijedi milione dolara, uključujući Gislen Maksvel, koja je trebalo da dobije 10 miliona dolara.

Gdje je sve počelo?

Epstajn, rođen u Njujorku, smatran je matematičkim genijem, ali uprkos studiranju, nikada nije diplomirao. Napustio je školu da bi radio u prosveti – bez formalnih kvalifikacija, predavao je tinejdžerima u privatnoj školi koju su pohađali mnogi članovi njujorške elite.

Nakon što je otpušten – navodno zbog nedostatka nastavničkih vještina – dobio je posao u investicionoj banci Bear Stearns od tadašnjeg budućeg izvršnog direktora Alana „Ejsa“ Grinberga, čija su djeca pohađala istu školu.

To je bio njegov prvi veliki proboj, koji je učvrstio njegov finansijski status godinama.

Napredovanje u banci

Epstajn se popeo u rangu banke u roku od pet godina, ali je otišao 1981. godine nakon kršenja pravila trgovanja, zbog čega ga je kompanija kaznila sa 2.500 dolara – što je danas skoro 9.000 dolara, ili oko 6.597 evra.

On je tada rekao regulatorima da je u završnoj fazi svog rada u kompaniji Bear Stearns zarađivao više od 200.000 dolara godišnje – što bi danas bilo oko 710.000 dolara, ili 520.501 evro – kroz ukupnu nadoknadu za konsultantski rad i status ograničenog partnera.

Možda je napustio banku, ali to nije bio kraj njegovih veza sa institucijom, koja je 27 godina kasnije postala prva velika žrtva finansijske krize.

Opsjednut prikrivanjem

Od tog perioda, Epstajnova opsesija privatnošću počela je da zamagljuje njegove poslovne odnose. Njegovi poslovni interesi poslije 1981. godine bili su neprovidni jer nisu bile javno trgovane kompanije, iako su sudski postupci i pojedinačni podnesci otkrili ograničene informacije o poslovnom učinku.

Osnovao je sopstvenu kompaniju specijalizovanu za naplatu novca od pojedinaca i, navodno, određenih stranih vlada. Godine 1987, angažovan je i kao „konsultant“ od strane tadašnje kompanije Towers Financial Corporation.

Napustio je firmu 1989. godine, četiri godine prije nego što je razotkrivena kao Poncijeva šema. Zarađivao je 25.000 dolara mjesečno radeći u kompaniji Towers i nikada nije optužen u vezi sa prevarom od 450 miliona dolara. Kompanija J Epstein & Company, osnovana 1988. godine, označila je početak pojave velikih suma novca.

Ta kompanija je kasnije postala Finansijska trastova kompanija nakon što je Epstajn preselio svoje finansijske operacije na Američka Devičanska Ostrva, poreski raj. Godine 2011. osnovao je i Sautern trastovu kompaniju, koja je kasnije postala njegov glavni izvor prihoda.

Koliko je zaradio i kako?

Stepen u kojem je prihod koji je ostvarivao – uglavnom oslobođen poreza – od klijenata i investicija bio legitiman jedno je od ključnih pitanja koje i dalje visi nad Epstajnovim aktivnostima. On je svakako izbjegavao propise koji se primjenjuju na finansijske savjetnike, advokate i računovođe širom svijeta predstavljajući se kao konsultant.

Analiza časopisa Forbs otkrila je da su dvije osobe činile najveći dio naknada koje su njegove kompanije naplatile. Prvo, J Epstein & Co je upravljao finansijama američkog milijardera Lesa Veksnera, dugogodišnjeg šefa Viktorijas Sikreta.

Utvrđeno je da mu je Veksner platio 200 miliona dolara prije nego što su okončali saradnju 2007. godine.

Leon Blek, suosnivač investicione firme Apolo Global Menadžment, navodno je platio Epštajnovim kompanijama 170 miliona dolara između 2012. i 2017. godine. U pismu investitorima Apola 2020. godine, napisao je: „Duboko žalim što sam bio u bilo kakvoj vezi sa njim“, dodajući da je njihov odnos bio ograničen na „planiranje imovine, poreze i filantropske poduhvate“.

Veksner je ranije izjavio da je prekinuo veze sa Epštajnom 2007. godine i negirao bilo kakvo saznanje o seksualnom zlostavljanju.

Ukupno, prema Forbsu, Epstajn je povukao najmanje 360 miliona dolara dividendi iz svojih kompanija između 1999. i 2018. godine i uštedio 300 miliona dolara poreza zahvaljujući jurisdikciji Američkih Devičanskih Ostrva.

Nije sve išlo glatko

Američki tužioci, prema pisanju Fajnenšel tajmsa, sugerisali su da je Veksner primio isplatu od 100 miliona dolara od Epštajna 2008. godine.

Optužbe su se odnosile na vlasnika lanca prodavnica donjeg veša koji je tvrdio da su mu ukradene stotine miliona dolara dok je Epštajn imao punomoćje nad njegovim ličnim finansijama. „Fajnenšel tajms“, pozivajući se na dokumenta Ministarstva pravde SAD, naveo je da optužbe uključuju nepravilne kupovine nekretnina, pri čemu je Epštajn kupovao nekretnine od Veksnera po sniženim cijenama.

Iznos povraćaja novca je navodno otkriven vlastima dok je Veksnerov pravni tim sarađivao sa istragom prije Epstajnove smrti 2019. godine.

Finansijska kriza

Epstajn je pretrpeo ogromne gubitke nakon finansijske krize krajem 2008. godine. Finansijski trast je bio investitor u fondu Bear Sterns koji je propao zajedno sa bankom u martu te godine – prva veća žrtva krize. Kompanija je objavila neto gubitke od 166 miliona dolara između 2008. i 2010. godine, što je dovelo do formiranja nove kompanije, Sautern trast.

Takođe je bilo široko objavljeno da je Epstajn izgubio novac zbog izloženosti hipotekarnim hartijama od vrijednosti u kompaniji sa sjedištem na Bermudima, gdje je prethodno bio predsjednik upravnog odbora.

Šta je sa drugim izvorima prihoda?

Epstajn je nadgledao kompaniju Liquid Funding Ltd osam godina, do 2007. godine.

Nekoliko mjeseci prije njegove smrti, Međunarodni konzorcijum istraživačkih novinara (ICIJ) objavio je izvještaj u kojem navodi dokaze da je Epštajnovo bogatstvo „prikriveno“ kroz niz ofšor kompanija u poreskim rajevima.

ICIJ, pozivajući se na dokumenta koja su pregledali njegovi partneri McClatchy i Miami Herald, izvijestio je da je Bear Stearns bio među vlasnicima Liquid Funding-a i da su njegovi interesi povezani sa finansijskim proizvodima koji su postali simbol finansijskog sloma 2008. godine.

Da li su njegovi poslovi bili legitimni?

Epstajn je očigledno zaradio novac kroz razne kompanije, investicije i poreske strukture. Možda su bile legalne, ali su mogle služiti i kao paravan. Dokumenti koje je objavilo Ministarstvo pravde dodatno podstiču sumnje da je punio džepove ucjenjujući bogate pojedince, potencijalno tajnim snimanjem seksualnih aktivnosti na njihovim imanjima.

Prema ovoj teoriji, „žrtve“ bi mogle da ostvare uštede na porezima u zamjenu za dodatna radna mjesta. Ova teza je dobila na snazi dok su novinari analizirali obimnu dokumentaciju.

Važno je naglasiti da istaknuti poslovni odnosi ne ukazuju na nezakonito ponašanje imenovanih pojedinaca.

A operacije trgovine ljudima?

Američka investiciona banka JPMorgan, koja je Epstajna zadržala kao klijenta između 1998. i 2013. godine, a kasnije riješila odnos nizom nagodbi, ubrzo nakon Epstajnove smrti otkrila je više od milijardu dolara u sumnjivim transakcijama povezanim sa njim.

Njujork tajms je objavio da je banka identifikovala hiljade transakcija koje su mogle olakšati trgovinu ljudima u svrhu seksualne eksploatacije.

Njegovo pravo bogatstvo

Finansijski novinari godinama pokušavaju da otkriju istinu o Epstajnovom bogatstvu. Njegova priča pokazuje da je od samog početka bio majstor manipulacije. Ali ne bi bilo iznenađujuće ako se, nakon što se njegova imovina iscrpi sudskim troškovima, odštetama i nagodbama sa žrtvama, ispostavi da još novca treba otkriti.

